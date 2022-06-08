"Мы верим, что победим". Интервью выпускницы с фотографии среди руин школы в Харькове

38 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Фотография 16-летней Валерии из Харькова в красном бальном платье обошла весь мир. 7 июня, в день, на который еще до войны в Украине у харьковских школьников был запланирован выпускной бал, она пришла к развалинам своей школы № 134, полностью разрушенной российскими ракетами.

Валерия признается, что не ожидала такого резонанса.

"Это вообще не обо мне. Я просто хотела привлечь внимание к ситуации", - сказала девушка в комментарии Би-би-си.

Школа, в которой училась Валерия, была разрушена в первые дни войны - 27 февраля.

"…мне 16 лет… училась в школе 134 в Харькове… было очень много школьных друзей, мы были как одна большая семья… С девочками мы выбирали платья и радовались, что все будут очень красивыми в день выпускного. Но к нам пришел "русский мир" и разрушил все наши планы, о которых мы так мечтали!", - приводит слова Валерии ее тетя Анна Эпишева в "Фейсбуке".

По словам Анны, Валерия и ее школьные друзья начали готовиться к выпускному задолго, планировали детали вечера и выбирали платья и костюмы.

"Потом пришли россияне. Ее школа была целенаправленно поражена и уничтожена 27 февраля 2022 года. Сегодня она вернулась к тому, что осталось от школы и планов на выпускной. Спасибо тебе, моя дорогая Валерия, за то, что ты сильная и смелая, так горжусь тобой и так тебя люблю", — написала Анна в "Фейсбуке".

Друзья Валерии тоже решили не нарушать традицию и станцевали на руинах школьный вальс выпускников.

Автор фото, Twitter

"Мы гордимся нашими героями и вооруженными силами Украины. И мы верим, что победим, потому что добро всегда побеждает зло", - сказала Валерия Би-би-си.

Харьков расположен всего в 40 км от российской границы и с самого начала войны подвергался массированным обстрелам. Горожане провели несколько недель в подвалах и убежищах.

Многие покинули город, и местные власти призывают беженцев повременить с возвращением, так как это все еще небезопасно.