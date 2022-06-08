Меркель: "Украина не была готова войти в НАТО, но мы смогли выиграть время"

25 минут назад

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Автор фото, Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своем первом крупном интервью после российского вторжения в Украину попыталась защитить свою политику в отношениях с Владимиром Путиным.

Меркель заявила немецкому журналисту и писателю Александру Осангу в большом интервью телеканалу ARD, что ей не за что извиняться в связи с ее реакцией на аннексию Россией Крыма, когда она поддержала антироссийские санкции, и ее противодействием вступлению Украины в НАТО, которое она считала преждевременным.

Украина просила включить ее в "План действий по членству в НАТО", однако в 2008 году на бухарестском саммите Альянса получила отказ из-за позиции Германии и Франции.

Из-за этой позиции Владимир Зеленский обвинил в апреле Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Саркози в просчете, который придал России уверенности.

Во вторник бывшая канцлер Германии объяснила в полуторачасовом интервью, что понимала, как мыслит Путин, и не хотела его провоцировать.

"Огромная трагедия то, что это не сработало, но я не виню себя в том, что пыталась", - призналась Меркель, которая будучи канцлером редко пускалась в подобные откровенности.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Беседа с Меркель была записана на сцене знаменитого театра "Берлинер ансамбль" в присутствии большого количества зрителей

Ангела Меркель также заявила, что в те годы Украины не была готова присоединиться к НАТО, поскольку, по ее словам, была еще незрелой демократией и управлялась олигархами. "Поэтому мы не могли сказать: окей, завтра мы возьмем ее в НАТО"

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"Украина не была той страной, какой мы знаем ее сейчас. Это была очень расколотая Украина… разногласия были даже между реформистскими силами - Тимошенко и Ющенко. Это означает, что она не была внутри страной с окрепшей демократией".

Бывшая канцлер заявила, что заблокировала путь Украины к членству в Альянсе, исходя из интересов этой страны.

"Нельзя стать членом НАТО за один день, - сказала Меркель. - Я была совершенно уверена, что Путин не позволит так просто этому случиться. С его точки зрения это было бы объявлением войны".

По словам Меркель, таким образом удалось выиграть время: "Это немного успокоило ситуацию и дало Украине время развиться в страну, которой она стала сейчас".

Меркель рассказала, что начала серьезно относиться к возможности надвигающегося вторжения в последние несколько недель своего пребывания в должности, когда она присутствовала на саммите G20 в Риме.

"Были намеки, и мы много говорили об этом, - вспоминает она. - Я поняла, что Путин покончил с Минским процессом".

Ангела Меркель настаивает на том, что она не была наивной в переговорах с Путиным.

"Дипломатия не является ошибочной только потому, что она не сработала... Военное сдерживание - это единственный язык, который он понимает", - сказала она о российском президенте.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Меркель отвечала на вопросы известного немецкого журналиста и писателя Александра Осанга

Меркель недвусмысленно осудила агрессивную войну России, однако добавила, что и Запад не сделал всего необходимого, чтобы ее предотвратить.

"То, что произошло, - это большая ошибка со стороны России… разрыв со всеми нормами международного права, которые позволяют нам мирно сосуществовать в Европе".