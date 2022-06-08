Times: Роман Абрамович пытается оспорить в ЕС наложенные на него санкции

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Reuters

Роман Абрамович направил в ЕС документы, в которых пытается доказать, что наложенные на него санкции дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных обвинениях его в близости к Путину, пишет британская газета Times.

За последние 20 лет Роман Абрамович заплатил в Великобритании налогов на сумму 1,75 млрд фунтов, сообщает Times, ссылаясь на его адвокатов. Это означает, что в Британии и ЕС российский бизнесмен заплатил больше налогов, чем в России.

Представители Абрамовича сообщили, что только в 2019-20 годах он заплатил в Британии более 41 млн фунтов налогов и страховых отчислений, что делает его одним из 25 крупнейших налогоплательщиков в стране.

Все эти сведения содержатся в официальных бумагах, направленных в ЕС. Как предполагается, такие же документы направлены и в британское правительство, пишет Times.

Абрамович утверждает, что, поскольку он платит больше налогов в Британии и ЕС, чем в России, он не должен рассматриваться как ведущий спонсор российского государства или как человек, поддерживающий политику Путина в Украине.

Бельгийские адвокаты миллиардера сообщают, что он инвестировал 2 млрд фунтов в частные фонды в Британии, что его семейный офис находится в Лондоне и что он дал работу более чем тысяче сотрудников в футбольном клубе "Челси" и других компаниях.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В мае детище Абрамовича клуб "Челси"был продан за 2,24 млрд фунтов. Однако Абрамович никакой прибыли от этой сделки не получил

После российского вторжения в Украину, по сведениям Times, состояние Абрамовича сократилось вдвое - с 12 млрд до 6 млрд фунтов, в том числе из-за падения стоимости международной металлургической и горнодобывающей компании EVRAZ Group, основным бенефициаром которой он является.

Брюссель наложил санкции на Абрамовича, обвинив его в "долгих и близких связях с Владимиром Путиным" и "привилегированном доступе к президенту".

В документах, направленных в ЕС, как сообщает Times, говорится, в частности, что все это неправда, что никакого особого доступа к Путину с целью сохранения своего богатства у Абрамовича нет, и что он не получал никаких привилегий от лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Абрамович также утверждает, что никогда не высказывался в поддержку путинской политики в отношении Украины, а состояние свое сколотил еще до прихода Путина к власти, пишет газета.

Как сообщается, к документам приложено письмо от руководителя украинской делегации на переговорах с Россией Давида Арахамии, отмечающего позитивную роль Абрамовича.

Арахамия утверждает, что с помощью Абрамовича были достигнуты соглашения, которые помогли создать "гуманитарные коридоры, через которые были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей".

"Благодаря его участию также были проведены несколько обменов военнопленными, в результате которых были освобождены несколько сотен человек… Абрамович продолжает активно участвовать в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия", - добавляет Арахамия.