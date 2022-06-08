Встреча Лаврова и Чавушоглу в Турции. Что они сказали о зерне и перспективах переговоров

час назад

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Автор фото, TASS Подпись к фото, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (слева направо) во время встречи

В Анкаре в среду прошла встреча министров иностранных дел России и Турции. Прорывов не произошло, но стороны заявили о готовности обсуждать создание "зернового коридора" на переговорах в Стамбуле - с участием ООН, Турции, Украины и России. Для вывоза зерна необходимо разминирование украинских портов. Киев требует гарантий, что российская армия не воспользуется этим в военных целях.

Международные организации и западные страны считают реальной угрозу голода в некоторых регионах мира из-за кризиса с поставками украинского зерна. Украина обвиняет Россию в попытках украсть его. Российский президент на прошлой неделе заявил, что проблемы с вывозом зерна из Украины "не существует".

Эта тема стала главной на переговорах министров Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Вторая тема - попытка возобновить российско-украинские переговоры, остановившиеся после встречи в Стамбуле в конце марта.

Что сказал Лавров

Первое: Лавров заявил, что российские и турецкие военные обсуждают детали разминирования портов Украины для вывоза зерна. Он утверждает, что украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский "публично отвергали свою готовность разминировать эти территориальные воды, чтобы начать этот процесс". Теперь же, "как нам турецкие друзья говорят", Украина готова либо разминировать, либо обеспечить проход через минные поля, добавил глава МИД России.

Зеленский два дня назад заявил, что лучшей гарантией разблокирования украинских портов для вывоза зерна стало бы размещение противокорабельных систем на побережье страны. "Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - говорил он.

Второе: Россия гарантирует, что Москва не будет пользоваться ситуацией в военных целях, заявил после окончания переговоров Лавров. "Когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей, мы не будем пользоваться этой операцией в интересах проводимой специальной военной операции, - сказал глава МИД России. - Это гарантии президента России, мы готовы оформить их".

Третье: если верить Лаврову, то Москва вместе с Турцией готова "проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам".

Четвертое: Россия готова к проведению в Стамбуле четырехсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по вывозу зерна, но Лавров относится к этой идее скептически. "Мы ценим заинтересованность ООН в том чтобы каким-то образом подключаться, обозначить свое присутствие. Но, откровенно говоря, кроме какого-то символизма, это ничего не добавит", - заявил Лавров.

ООН предупреждала об угрозе продовольственного кризиса в мире из-за дефицита зерна. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявлял, что на долю Украины и России приходится около 30% мирового производства пшеницы и ячменя и более половины - подсолнечного масла.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что нужно достичь соглашения с Россией о вывозе из Украины около 20 млн тонн пшеницы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственная причина роста цен и угрозы голода - блокировка российскими военными 22 млн тонн продовольствия в морских портах Украины.

Лавров же не увидел в этом кризисе "вселенской катастрофы" и сказал, что доля зерна, заблокированного в украинских портах, якобы составляет менее 1% от мирового производства пшеницы и других злаковых: "Какого-либо отношения к продовольственному кризису нынешняя ситуация с зерном не имеет".

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Один из журналистов задал Лаврову вопрос на тему продажи украинского зерна российской стороной, которую Киев называет воровством. Вопрос звучал так: "Что из украденного в Украине кроме зерна России удалось продать?" А ответ получился довольно грубым: "У вас все время голова болит о том, где бы что-то своровать - и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима. А зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения".

В среду оккупационные власти Запорожской области заявили, что начали поставлять зерно через Крым "в направлении Ближнего Востока", сообщал Интерфакс. Первый поезд с зерном из Мелитополя уже прибыл, передает ТАСС со ссылкой на власти аннексированного Крыма.

Что касается войны, то российский министр повторил ритуальную фразу о том, что "операция развивается по плану" и "достигает поставленных задач". Ответ на вопрос о перспективах возобновления мирных переговоров также повторял предыдущие заявления Москвы: "Зеленский хочет встречи ради встречи, у него семь пятниц на неделе", требования убрать российскую армию на линию 24 февраля - "абсолютно несерьезный подход".

Что сказал Чавушоглу

Турецкий министр сообщил меньше новостей, чем Лавров.

Первое: "Переговоры были продуктивными". Второе: Турция считает приемлемым план ООН по созданию "зернового коридора" в Черном море. "Речь идет о механизме, который может быть создан между ООН, Россией, Украиной и Турцией и предполагает досмотр судов. Турция считает этот план реализуемым и жизнеспособным. Однако для этого в первую очередь нужно одобрение России и Украины", - заявил Чавушоглу.

"Мы в свою очередь заявили, что готовы организовать в Стамбуле встречу для обсуждения деталей механизма, предложенного ООН", - добавил он.

Требования Кремля отменить санкции в обмен на разблокировку экспорта украинского зерна, которую Запад называет шантажом и зерновой войной, Анкара в свою очередь сочла оправданным. "Турция считает вполне законными и оправданными требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из России в обмен на обеспечение транспортировки зерна, подсолнечника и подсолнечного масла из Украины", - цитирует Чавушоглу агентство Анадолу.

По поводу возможного возобновления российско-украинских переговоров он выразился осторожно: "Мы слышим позитивные сигналы о возможности переговорного процесса".

Завершение войны между Россией и Украиной путем переговоров, по его словам, отвечает интересам всего мира. "Сегодня сформировалась более позитивная атмосфера для возобновления переговорной процесса, нежели еще несколько недель назад", - полагает Чавушоглу.

Киев пока официально не отреагировал на заявления Чавушоглу и Лаврова. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что экспорт зерна из портов возобновится, только если будет обеспечена безопасность, а министр иностранных дел Украины призывал западных партнеров не верить заверениям президента России о том, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для того, чтобы напасть на город, напоминает "Украинская правда".

Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования морского экспорта и в качестве первого шага требует от России отвести свои силы в акватории вокруг Украины и предоставить гарантии ненападения, пишет издание.

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