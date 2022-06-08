Фигурное катание: возраст участия во взрослых соревнованиях решили поднять до 17 лет

43 минуты назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) проголосовал за повышение минимального возраста для взрослых соревнований по фигурному катанию до 17 лет.

Повышение возрастного порога будет постепенным. В сезоне 2023/24 возраст спортсменов повысится с нынешних 15 лет до 16, а с сезона 2024/25 во взрослых соревнованиях можно будет участвовать уже с 17 лет.

Это означает, что в следующей Олимпиаде, которая пройдет в Италии в 2026 году, фигуристы смогут участвовать с 17 лет.

Заседание конгресса прошло в Таиланде во вторник. За решение проголосовали 100 делегатов, против - 16.

После оглашения результатов, которое сопровождалось аплодисментами, представители ISU заявили, что изменения помогут защитить молодых спортсменов, поставив во главу угла их физическое и психическое здоровье.

Призывы повысить минимальный возраст во взрослом фигурном катании звучали много лет, однако ISU провел голосование только после допингового скандала вокруг 15-летней россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине в этом году.

Анализ

Елизавета Фохт, Би-би-си

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Споры о необходимости повысить возрастной ценз велись в мире фигурного катания уже не один год. Острее всего эта проблема стояла в женском фигурном катании, где победы девушек старше 18 лет стали редкостью. В первую очередь, это связано с возросшей технической сложностью программ.

Выполнять многие элементы, особенно прыжки, проще молодым спортсменкам с детским строением тела. Это, в свою очередь, нередко приводит к быстрому завершению карьеры: после совершеннолетия многие девушки из-за травм и быстрого роста просто не могут выдерживать конкуренцию с более юными соперницами. Из-за взросления и попыток сдержать так называемый "пубертат" у многих возникают серьезные психологические проблемы и расстройства пищевого поведения.

Сторонники повышения возраста в последние годы много говорили о "чемпионках-однодневках". Чаще всего эту обидную формулировку применяют к спортсменкам из группы российского тренера Этери Тутберидзе. Ее ученицы много лет подряд побеждали почти на всех главных стартах, но сходили с пьедестала так же быстро, как на нем оказывались. Победительница Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая, которой на момент успеха было всего 15 лет, давно закончила карьеру. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева (22 года) официально карьеру не завершила, но давно выступает только в шоу.

При этом именно тренеры и фигуристы из России все эти годы были главными противниками реформы. Их главный аргумент против повышения ценза звучит так: недопуск юных спортсменок на соревнования замедлит прогресс в фигурном катании и ослабит конкуренцию на соревнованиях, а для спорта это всегда плохо.

Возможно, споры о том, что важнее - высокая конкуренция или долгие карьеры - продолжались бы еще не один год, если бы не события, произошедшие на Олимпиаде в Пекине. Турнир на Играх закончился скандалом, когда оказалось, что фаворитка соревнований, 15-летняя Камила Валиева, провалила допинг-тест, который был сделан еще до Олимпиады. Это выяснилось уже после того, как Валиева, ученица Тутберидзе, вместе с другими российскими спортсменами выиграла золото командного турнира. Медали им так и не вручили - разбирательство тянется до сих пор.

Несмотря на протесты Международного олимпийского комитета, Валиеву допустили до индивидуального турнира - в первую в очередь, из-за ее возраста. Тогда спортивный арбитраж пришел к выводу, что спортсменка обладает статусом "защищенного лица". Многие обратили внимание, что это дает еще один аргумент сторонником ценза - ведь если бы спортсменка была старше, ее бы дисквалифицировали без каких-либо обсуждений.

Тем не менее, соревнования закончились для юной фигуристки провалом - она не смогла справиться с нервами и сорвала короткую программу, а потом плакала на руках своих тренеров. Битва за медаль велась между на тот момент 17-летними Александрой Трусовой и Анной Щербаковой - тоже из группы Тутберидзе.

Золотую медаль выиграла Щербакова, несмотря на то, что Трусова исполнила в своей программе пять четверных прыжков - такое раньше не удавалось никому в мире. Разочарование спортсменки было таким сильным, что перед награждением у нее произошел нервный срыв. Она плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание.

Кажется, что именно эти сцены - плачущая Валиева и Трусова, растерянная Щербакова - сыграли решающую роль в решении повысить ценз. Олимпиада-2022 доказала, что фигурное катание - это испытание не только не для тел, но и для психики совсем молодых девушек, по сути - детей. Реформа поможет защитить как физическое, так и ментальное здоровье фигуристок. Для мира фигурного катания это оказалось важнее, чем четверные прыжки и рекорды.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: