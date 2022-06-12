Проект "Брамс": как создавали первый телефон секретной связи для Маргарет Тэтчер

Гордон Корера

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

38 минут назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Подпись к фото, Аппарат "Брамс" создали в британском управлении правительственной связи в 1980 году

Сегодня шифрование сообщений есть почти в каждом мессенджере, но 40 лет назад разработка шифровального устройства для передачи разведданных высокопоставленным членам правительства была сравнительно новой и очень актуальной задачей. Ее поручили одному человеку, и в беседе с Би-би-си он впервые рассказал о своей работе.

Миссия началась в заполненном людьми универмаге в городе Челтнем. Был 1980 год, и сотрудник местного правительственного бюро связи Майк (мы будем называть его так, потому что его полное имя до сих пор засекречено) купил там два обычных портфеля для документов.

Портфели он отнес в свою лабораторию, где быстро их распотрошил и начал наполнять заново - последними технологическими новинками.

Аппарат, получившийся у Майка, условно назвали "Брамс". Обычный с виду чемоданчик на самом деле был первой в Британии переносной системой для зашифрованной связи между высокопоставленными чиновниками.

Сама по себе зашифрованная связь уже не была новинкой - во время Второй мировой по зашифрованным каналам общались лидеры Британии и США. Однако для этого использовались огромные аппараты, один из которых в Лондоне стоял в подвале универмага Selfridges.

Но к 1980-м появилась новая технология, которая позволяла сделать эти аппараты переносными - и более полезными во время кризисов, так как ими теперь могло пользоваться большее число людей.

Подпись к фото, Sigsaly - огромная машина для шифрования речи, которую использовали во время Второй мировой

Внутри у "Брамса" - обычная телефонная трубка, но с кнопкой. При нажатой кнопке аппарат переводит речь в цифровой формат - поток нулей и единиц.

Речь шифруется при помощи специального ключа, который пишется ручкой на листочке бумаги и приклеивается на крышку чемоданчика. Этот ключ меняется каждый день, а зашифрованный материал передается по обычной телефонной линии.

Расшифровать сообщение можно только с помощью аналогичного "Брамса" с тем же ключом шифрования.

Оцифрованная речь после расшифровки произносилась нейтральным голосом автомата. Любой, кто попытался бы прослушать канал связи между двумя "Брамсами", услышал бы только тихое шипение.

У системы были некоторые ограничения - говорить нужно было строго по очереди, а скорость передачи данных равнялась 2,4 килобайта в секунду. Сегодня в Британии средняя скорость широкополосного интернета более чем в 21 тыс. раз выше.

Подпись к фото, Процесс шифровки у "Брамса" запускался по нажатию кнопки на трубке

Был один существенный недостаток. "Женские голоса шифровались не очень хорошо из-за их высокого тона", - объясняет Майк.

Но основным пользователем машины должна была стать именно женщина - премьер-министр Британии Маргарет Тэтчер.

Для первого заграничного испытания "Брамса" Майка, словно Джеймса Бонда, решили послать в Швейцарские Альпы, где Тэтчер проводила отпуск.

Майку временно дали статус королевского курьера и купили два билета на самолет до Женевы - один для него и один для чемодана. Ему сказали, что по прибытии его встретит человек с коричневым бумажным конвертом в руках.

Майк благополучно добрался до замка, где расположилась Тэтчер. Там ему предложили пистолет. Он отказался.

Подпись к фото, Настоящее имя создателя "Брамса" (на снимке виден его силуэт), рассказавшего эту историю Гордону Корере, засекречено даже сегодня, спустя 40 лет

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Брамс" применяли в ходе войны 1982 года за Фолклендские острова. Тэтчер пользовалась этим каналом, чтобы согласовать с министерством обороны условия вступления британских военных в бой, результатом чего стало потопление аргентинского крейсера "Генерал Белграно" (которое вызвало неоднозначную реакцию в мире).

Стефани - ее мы тоже будем называть только по имени - работала с разведданными в одном из управлений государственного центра связи.

"Это была, конечно, игрушка для мужчин", - вспоминает она с некоторым раздражением. Сотрудницам управления пользоваться аппаратом не разрешали.

Однако поздней ночью, ближе к утру, "Брамс" вдруг зазвонил, а мужчин в офисе не было.

"Мы переглянулись и сказали друг другу: "Ну, мужчин в офисе нет, поэтому одной из нас придется ответить на звонок". Я подошла к аппарату и сняла трубку".

На другом конце провода оказался человек, недавно получивший ценную информацию и желавший ее проверить.

"Мы знали, что вся информацию, которую мы пересылаем нашим ребятам, важна", - рассказывает Стефани. Она вспоминает, как следила за результатами работы своей службы по новостям.

Подпись к фото, "Брамс" применялся Маргарет Тэтчер во время Фолклендской войны

После вторжения на Фолкленды управлению связи пришлось быстро адаптироваться к новым условиям - в начале войны над конфликтом работали один-два аналитика, а к ее концу ведомство выпустило больше шести тысяч отчетов по военным действиям.

"Брамс" позволял всем, кому было нужно, быстро связываться со штаб-квартирой.

На этом аппарате есть свод инструкций на случай чрезвычайной ситуации. Предположим, вы тайно используете аппарат - например, в комнате отеля где-нибудь в другой стране, и вам угрожает скорый обыск, в ходе которого аппарат, вероятно, отнимут.

Майк хорошо помнит ту инструкцию.