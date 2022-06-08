Ставшие жертвами врача сборной США гимнастки подают в суд на ФБР

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Более 90 американских гимнасток, заявлявших о домогательствах со стороны врача национальной сборной Ларри Нассара, подают в суд на ФБР.

Женщины обвиняют спецслужбу в том, что она не начала должного расследования в 2015 году, когда уже появилось достаточно надежных свидетельств о преступлениях Нассара.

В результате врач смог оставаться в должности и продолжать растлевать гимнасток еще целый год - до момента, когда в 2016 году отдельную жалобу получила полиция при Мичиганском университете.

Ларри Нассара обвиняли в домогательствах сотни гимнасток. В 2018 году он был приговорен к 175 годам тюрьмы за домогательства к семерым девушкам, а потом - к дополнительным 125 годам еще по трем случаям.

Годом ранее он был признан виновным в хранении детской порнографии.

В числе истиц, подающих в суд на ФБР, - обладательницы олимпийского золота Симона Байлз, Эли Райсман, Маккейла Марони, а также бывшая гимнастка из Мичиганского университета Саманта Рой.

Женщины решили пойти в суд после того, как две недели назад министерство юстиции США решило не привлекать к ответственности двух бывших сотрудников ФБР, которые первыми получили показания против Нассара, но не предприняли надлежащих действий, а просто замяли дело.

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"Меня и других гимнасток предали все те институты, которые должны были нас защитить - Олимпийский комитет США, Американская гимнастическая федерация, а теперь и министерство юстиции США. Нам ясно, что единственный путь к справедливости и исцелению лежит через судебный процесс", - сказала в своем заявлении Маккейла Марони.

В 2015 году в отделение ФБР в штате Индиана поступила информация об обвинениях против Нассара. Местные агенты взяли подробные показания у гимнасток, но не передали их в специализированный отдел для дальнейшего расследования.

Министерство юстиции провело проверку действий отделения ФБР в Индианаполисе и обвинило его главу В. Джея Эббота и агента Майкла Лангемана, который собирал свидетельства гимнасток, в том, что оба этих сотрудника ФБР замяли дело, а затем, чтобы обелить себя, дали ложные показания во время расследования их действий.

В докладе министерства, который вышел прошлым летом, также говорится, что Нассар успел надругаться над 70 женщинами за период между июлем 2015-го, когда о деле узнало ФБР, и августом 2016 года, когда расследование начала полиция при Мичиганском государственном университете.