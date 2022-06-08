В Берлине автомобиль врезался в толпу; как минимум один человек погиб

51 минуту назад

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Автор фото, Reuters

По крайней мере один человек погиб и еще восемь были ранены после того, как автомобиль въехал в толпу на оживленной улице в Берлине.

На данный момент неясно, было ли это дорожным происшествием или намеренным нападением.

По данным берлинской пожарной службы, на месте происшествия находятся около шестидесяти спасателей.

Полиция сообщает, что водитель машин задержаны, его мотивы выясняются.

Инцидент произошел недалеко от места теракта 19 декабря 2016 года, когда выходец из Туниса по имени Анис Амри, получивший отказ в предоставлении убежища, угнал грузовик, убил водителя и затем врезался в переполненную рождественскую ярмарку.