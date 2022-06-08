Заморозка лоукостера S7 и возвращение L'Occitanе по-русски. Главные экономические новости дня

33 минуты назад

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Автор фото, Erik Romanenko/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях дня в экономике.

S7 заморозил проект лоукостера

Авиакомпания S7 решила заморозить проект лоукостера Citrus, который должен был начать полеты летом этого года. Об этом сообщили несколько СМИ со ссылкой на представителей авиакомпании.

Причина в том, что поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов - Airbus A320neo - не состоятся в 2022 году. Поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас невозможно, сказал представитель компании.

О создании нового регионального лоукостера S7 объявила летом прошлого года. Росавиация возобновила сертификат эксплуатанта "дочки" S7 "Глобус", чтобы запустить лоукостер уже под новым брендом, прямо перед началом войны - в феврале этого года.

Предполагалось, что Citrus будет связывать регионы России, минуя Москву. Первыми базовыми аэропортами были выбраны Омск и Казань.

Citrus должен был стать вторым перевозчиком в России, который позиционировался бы как чистый лоукостер - первой была "Победа" группы "Аэрофлот". Потенциально спрос на такие перевозки мог бы быть большим - в марте, по данным источников РБК, S7 перевезла больше всех пассажиров из российских перевозчиков. На втором месте была "Победа", которая опередила основной "Аэрофлот".

Российские компании не могут получать самолеты от европейских производителей и лизингодателей из-за санкций ЕС, которые были наложены сразу после начала войны с Украиной.

"Сбербанк" свернул игровое направление

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"Сбер" закрывает свое игровое подразделение "в связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке", пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Компания SberGames останавливает наем новых сотрудников и запуски новых проектов. По плану, часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения компании.

"Сберинтертейнмент" ("дочка" "Сбера") объявила об открытии игрового направления в апреле 2021 года - тогда же было учреждено ООО "Сбергеймз" (бренд SberGames).

В начале мая этого года "Коммерсант" со ссылкой на свои источники писал, что "Сбер", возможно, планирует закрывать SberGames. В качестве причины указывали то, что проект был изначально ориентирован на разработку мобильных игр. Однако в условиях санкций распространять их через маркетплейсы Google Play и App Store невозможно (приложение "Сбера" убрали из них в апреле после наложения санкций США).

Переговоры по зерну

Министры иностранных дел России и Турции на переговорах в Анкаре заявили о готовности обсуждать создание "зернового коридора". Это может произойти на будущих переговорах в Стамбуле - с участием ООН, Турции, Украины и России.

Для вывоза зерна необходимо разминирование портов. Украина требует гарантий, что российская армия не воспользуется этим в военных целях.

Подробнее о позициях сторон читайте в материале Би-би-си.

Л'Окситан остается по-русски…

Все закрытые ранее магазины французской парфюмерной сети L`Occitane продолжили работу - но под новым названием. Теперь на вывесках - бренд "Л`Окситан".

Смена названия связана с тем, что российское представительство работает теперь как отдельное юридическое лицо, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на техподдержку компании. При этом ассортимент магазинов якобы останется прежним, новая продукция продолжит поступать на полки, а все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, остаются действительны.

В середине апреля L'Occitane объявил о том, что закрывает российское представительство.

…а Huawei уходит по-английски

Агентство "Прайм" со ссылкой на свой источник пишет о том, что производитель электроники Huawei закрыл четыре из 19 официальных торговых точек в России - и продолжит этот процесс. По словам источника, основная причина - в нехватке продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны.

Сегодня же крупнейший американский производитель программного обеспечения компания Microsoft заявила, что существенно сокращает свой бизнес в России. По словам представителя компании, Microsoft выполнит свои существующие обязательства перед российскими заказчиками, но приостановит новые продажи.

По данным агентства Bloomberg, это решение может коснуться 400 сотрудников российского офиса компании.

Инфляция замедлилась

Инфляция в России в мае замедлилась до 0,12% с 1,56% в апреле (в марте и феврале показатели были еще выше: 7,61% и 1,17% соответственно) - об этом сообщил в среду Росстат.

В целом за январь-май цены в РФ выросли на 11,80%. Годовая инфляция в мае замедлилась до 17,1% с 17,83% в апреле.

В конце мая Центральный банк России снизил ключевую ставку с 14% до 11%. Регулятор заявлял об ослаблении инфляционных ожиданий и инфляции, а также нарастании "позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны" на фоне затягивающейся войны против Украины.

В конце февраля ЦБ повышал ставку с 9,5% до рекордных 20%.

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