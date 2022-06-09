Кассационный суд отменил арест ректора "Шанинки" Сергея Зуева

час назад

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Автор фото, SERGEY SAVOSTIANOV/TASS

Второй кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева, который в ноябре прошлого года был заключен в СИЗО по делу о мошенничестве.

Как передает из суда корреспондент РИА Новости, кассационный суд удовлетворил жалобу адвокатов Зуева, а также ходатайство уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, и постановил отменить решение суда от 9 ноября 2021 года и направить его на новое рассмотрение в ином составе суда.

9 ноября прошлого года Мосгорсуд изменил 67-летнему Зуеву меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Такое решение суд вынес несмотря на перенесенную Зуевым операцию на сердце.

Спустя месяц президент России Владимир Путин на встрече с членами совета по правам человека (СПЧ) заявил, что не видит необходимости держать Зуева за решеткой, но Мосгорсуд все равно не отпустил ученого из СИЗО.

На прошлой неделе Тверской суд Москвы в очередной раз продлил срок арест Зуева - до 7 августа.

Автор фото, Tverskoy district court Подпись к фото, Сергей Зуев (в центре) в суде 3 июня 2022 года

6 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Верховный суд принял ее ходатайство по смягчению меры пресечения Зуеву. Пример ректора "Шанинки" она назвала "одной из наиболее чувствительных тем", когда людей неоправданно помещают под стражу, хотя могла быть применена более мягкая мера пресечения.

Дело Зуева

Зуев был задержан в октябре прошлого года в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. Как утверждает следствие, "Шанинка" получила бюджетные деньги, выделение которых якобы лоббировала Ракова, на выполнение этих контрактов, но по факту работ не выполнила.

Зуев вину не признает, а руководство вуза заявляет, что работы по контрактам были выполнены.

Зуев сначала был помещен под домашний арест, однако вскоре прокуратура добилась того, чтобы ему ужесточили меру пресечения.

С призывом не делать этого к генпрокурору России Игорю Краснову обращались представители научного и преподавательского сообщества. В своем обращении они писали, что требование прокуратуры о заключении перенесшего операцию Зуева в СИЗО "не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления".

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