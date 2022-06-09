"Яндекс" перестанет показывать границы государств на своих картах

час назад

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Сервис "Яндекс.Карты" убрал границы государств на обзорной карте мира - она стала физико-географической, "акцент будет на природные объекты", сообщили в четверг в пресс-службе компании. Связано ли это с политикой?

Горы и реки

Объяснение компании звучит так: "Яндекс.Карты" - сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты.

"Это основные сценарии у наших пользователей. В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств", - заявили в пресс-службе "Яндекса".

На карте появятся горы, реки, линии полярных кругов. Границы исчезнут как в web-версии, так и в мобильном приложении.

Некоторые пользователи соцсетей увидели в этом решении политическую подоплеку и связали с частичной оккупацией Украины российскими войсками.

"Зачем так мелочиться: давайте просто напишем на всем мире "Россия". Путин будет рад!" - пошутила в "Твиттере" бывший пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

Еще 4 июня пользователи соцсетей обратили внимание, что "Яндекс.Карты" перестали отображать границы между странами, при этом сервис продолжает показывать границы регионов и названия государств, отмечает издание TJ. Пользователи "Твиттера" предположили, что изменения сервиса связаны с боевыми действиями в Украине.

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"Компании Apple и Google неоднократно сталкивались с тем, что политические границы в мире трактуются по-разному. Глобальной политикой компаний-гигантов было то, что для пользователя страны они показывали политическую карту так, как принято в этой стране, - сказал Би-би-си глава Института исследований интернета Карен Казарян. - Это не избавляло от постоянных скандалов с той или иной страной, будь то Россия и Украина, Китай и Тайвань , спорных территорий в мире много".

Эксперт назвал решение "Яндекса" "в некотором смысле превентивным действием": "Если придется в очередной раз перекладывать политические карты, компании не нужно будет ничего делать".

Версия компании показалась ему неубедительной: "Большинство людей использует карты как средство навигации, а не для уроков географии". В то же время Казарян признает: "В рамках навигации, за исключением путешествий по Европе на границе со Швейцарией, знать, где конкретно политическая граница, не очень обязательно".

После санкций и новостей

В марте ЕС ввел санкции против управляющего директора "Яндекса" Тиграна Худавердяна. Ему пришлось выйти из совета директоров "Яндекса" и покинуть пост директора, который он занимал всего один день. 3 июня ЕС ввел санкции против сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа. Он тоже покинул руководящие должности в головной компании Yandex N.V. (Нидерланды), назвал санкции против себя нелогичными и заявил о намерении оспорить их в суде.

Противники войны критиковали "Яндекс" за то, что его поисковик не выдает ссылки на публикации, противоречащие российской официальной линии. 18 апреля "Яндекс" удалил из поисковой выдачи ссылки на публикации "Медузы", "Медиазоны", "Настоящего времени" (внесены в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента"), Би-би-си и десятков других изданий, сайты которых были заблокированы вскоре после начала российского вторжения. Тогда же "Яндекс" удалил из поисковой выдачи сайты Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

"Яндекс" объяснял, что приостанавливает выдачу в автоматическом порядке после того, как Роскомнадзор вносит ресурсы в реестр запрещенных. Что касается создания информационной повестки на сайте "Яндекса", то за нее отвечают алгоритмы, политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит, цитировал позицию компании Интерфакс.

28 апреля компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена". Агрегатор "Яндекс.Новости" был запущен в 2000 году - это агрегатор новостных материалов. "Яндекс.Дзен" был запущен в 2017 году - это сервис персональных рекомендаций и издательская платформа.

VK - бывшая Mail.ru Group, сменившая название в октябре прошлого года. В декабре компания USM миллиардера Алишера Усманова объявила о выходе из капитала VK. Весь ее пакет акций достался группе "Согаз", ее крупнейшие акционеры - совладелец банка "Россия" и давний знакомый президента Владимира Путина Юрий Ковальчук.

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