Палата представителей США хочет запретить продажу оружия лицам до 21 года. Но Сенат вряд ли позволит

25 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 11-летняя Миа Серилло пережила стрельбу в начальной школе города Ювалд и рассказала обю этом конгрессменам

18+

Нижняя палата Конгресса США выслушала показания людей, переживших недавние массовые расстрелы, и родителей погибших в них детей. По итогам слушаний нижняя палата утвердила законопроекты, направленные на контроль за оборотом оружия, но они почти наверняка не пройдут Сенат.

Среди тех, кого пригласили выступить в нижней палате в среду, была и 11-летняя Миа Серилло, пережившая стрельбу в начальной школе в Ювалде, штат Техас, где 18-летний тинейджер убил 19 детей и двоих преподавателей.

Девочка рассказала, как измазалась в крови других погибших и притворилась мертвой. На ее глазах нападавший застрелил учительницу. "Он сказал ей "спокойной ночи" и выстрелил в голову", - рассказала она.

Показания дал и педиатр Рой Герреро, оказывавший помощь раненым детям - он рассказывал, что видел на месте происшествия изуродованные пулями детские тела.

Законопроект, который обсуждали в палате представителей, не вводит серьезных ограничений оборота оружия, а лишь поднимает возраст продажи полуавтоматических винтовок с 18 до 21 года и запрещает продажу патронов в магазинах повышенной емкости.

Члены палаты проголосовали в основном в соответствии с линиями своих партий. Республиканцы давно выступают против любых ограничений на продажу оружия. Во время обсуждения члены их партии заявили, что для предотвращения дальнейших нападений совсем не обязательно поднимать возраст продажи оружия до 21 года: достаточно лучше обеспечивать безопасность в школах.

Конгрессмен от штата Джорджия и владелец оружейного магазина Эндрю Клайд отметил, что вооруженный человек с меньшей вероятностью подвергнется нападению, а потом призвал создать группы "хорошо натренированных и вооруженных добровольцев", чтобы обезопасить американские школы.

Впрочем, частично республиканцы поддерживали предложенные инициативы - за полный запрет "скользящих прикладов" (так на жаргоне называется модификация полуавтоматического оружия, позволяющая сильно повысить его скорострельность). Формально они уже запрещены, но формулировка закона оставляет лазейку, которая фактически позволяет продавать их свободно.

За такой запрет проголосовало 13 республиканцев.