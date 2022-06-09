"ДНР" приговорила двоих британцев и марокканца к смертной казни. Они воевали в вооруженных силах Украины

час назад

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Автор фото, Telegram Подпись к фото, Эйден Аслин (слева) Шон Пиннер (в центре) и Сааудун Брахим

В Донецке, контролируемом пророссийскими сепаратистами, вынесли приговор двоим британцами и марокканцу, воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен. Всех троих приговорили к смертной казни. Смогут ли они ее избежать?

За "попытку захвата власти"

Суд самопровозглашенной Донецкой народной республики признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в ДНР, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Все трое - военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Всем троим вынесли смертный приговор.

Суд прошел в кратчайшие сроки и не был доступен для журналистов. Все новости, поступавшие из суда, появлялись в российских государственных СМИ. Например, эти СМИ утверждали, что обвиняемые признались в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности" - эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Прокремлевские журналисты публиковали лишь краткие видеозаписи с этого процесса. При этом родственники осужденных неоднократно говорили, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.

Власти Британии уже ранее призывали "ДНР" "отнестись с милосердием" к попавшим в плен британцам. А заместитель премьера страны Доминик Рааб обещал подать все необходимые жалобы, чтобы оспорить приговор.

Сами Шон Пиннер и Эйден Аслин просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на политика и бизнесмена Виктора Медведчука, главу украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Медведчук в данный момент арестован по подозрению в госизмене.

Как они оказались в Украине?

Британец Эйден Аслин собирался жениться в начале апреля. В 2018 году британец переехал из английского Ньюарка в Украину к своей девушке и вскоре стал морским пехотинцем в вооруженных силах страны, получив второе гражданство - Украины.

Подразделение, в котором служил Аслин, обороняло осажденный российскими войсками Мариуполь. Бомбардировки города шли каждый день. Подразделение было отрезано от основных сил украинской армии. На собственную свадьбу Эйден Аслин не попал.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Все трое иностранцев обороняли Мариуполь. Аслин выходил на связь из здания металлургического комбината "Азовсталь"

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21-летний марокканец Саадун Брагим тоже был в Мариуполе. "ДНР-овцам" он сказал, что не мог найти в Марокко работу, поэтому в 2019 году переехал в Украину. Семья помогла ему купить билет до Полтавы за 100 долларов. В течение года на курсах Саадун изучал русский, после чего поступил в Киевский политехнический институт на факультет авиационных и космических систем, но не закончил его. В 2021 году Брагим подписал трехгодичный контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Бывший менеджер по переработке отходов из Британии Шон Пиннер, по словам родственников, переехал с женой в Украину и позднее подписал контракт с вооруженными силами страны. Трехлетний контракт Пиннера должен был закончиться в конце этого года. После он планировал заниматься гуманитарной работой, но началась война.

Все трое оказались в осажденном Мариуполе, участвуя в обороне города. Из здания завода "Азовсталь" Эйден Аслин иногда выходил на связь с семьей, сообщал, что с ним все в порядке, отправлял друзьям видео для публикации в соцсетях. "Однажды он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для борьбы", - рассказала Би-би-си его мать Энг Вуд.

В конце мая военнослужащие, неделями оборонявшие "Азовсталь", сдались в плен. Всего в России и на подконтрольных ей территориях Украины содержатся 2439 человек с "Азовстали".

В каком статусе

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Эйден Аслин

Россия уже попыталась поставить Британию в неловкое положение, когда спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит - и суверенитет ДНР.

По словам Пескова, к России никто из британцев не обращался. Борис Джонсон сам заявлял, что Британия по этому вопросу сотрудничает с властями Украины, из чего можно предположить, что власти двух стран хотели бы обменять Пиннера и Аслина. Вопрос лишь в том, на кого.

Российский МИД, обращаясь к Лондону, решил дать совет - не допускать к боевым действиям в Украине британских граждан.

Но все трое осужденных заключили контракты с вооруженными силами Украины - украинское законодательство не запрещает брать на службу иностранцев. Как, кстати, и российское, правда, для иностранных наемников есть свои ограничения.

По российскому Уголовному кодексу наемник - это человек, "действующий в целях получения материального вознаграждения и не являющийся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающий постоянно на его территории, а также не являющийся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей".

Большинство статей самопровозглашенные власти "ДНР" взяли из российского кодекса еще в 2014 году, предусмотрев лишь возможность выносить смертные приговоры. Тогда же они определили, что казнь будет осуществляться через расстрел. Но не вполне понятно, как "ДНРовцы" выбирали статьи для преследования иностранцев - все трое жили в Украине как минимум несколько лет, а у одного из них есть украинский паспорт.

Британское законодательство очень туманно по вопросам, касающимся участия граждан страны в военных действиях на территориях других стран. В бюллетене министерства иностранных дел страны однажды говорилось, что граждане могут подвергнуться судебному преследованию по возвращении, если отправляются воевать в Украину. Но главный закон, регламентирующий эту возможность, был принят аж в 1870 году и никогда не применялся к современным конфликтам. Министр иностранных дел страны однажды выразил поддержку добровольцам, отправляющимся в Украину.

В любом случае, международное право предписывает, что Россия должна обращаться с иностранными военными как с военнопленными. Но Россия утверждает, что иностранцы не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

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