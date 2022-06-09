ДНР заявила о боях за Славянск. Но что-то не сходится

Илья Абишев

Би-би-си

41 минуту назад

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Автор фото, Getty Images

Войска самопровозглашенных "республик" Донбасса и России ведут бои за Славянск, заявил штаб территориальной обороны ДНР. Как утверждают пророссийские сепаратисты, они установили полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Однако ни российские, ни украинские военные о боях за Славянск не сообщают. Что в действительности происходит на севере Донбасса?

В среду бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царёв, бежавший в 2014 году в Россию и ставший одним из лидеров движения за отделение "Новороссии" от Украины, заявил, что после взятия Славянска можно будет говорить о победе российской армии в Донбассе.

"Наши все ближе к Славянску. Не зря со Славянска все началось. Взяв или окружив Славянск, наши войска возьмут в котёл всю группировку на Донбассе. Если это получится, то это будет означать, что на Донбассе мы победили", - написал он в "Твиттере".

Судя по реплаям пользователей, поддерживающих идею включения Донбасса в состав России, в твите Царева их возмутило слово "если". "Олег, поправка-не "если", а КОГДА!!!" - отвечает ему пользовательница с буквой Z на аватаре.

Победы всем хочется поскорее.

Чем так важен Славянск?

Город на севере Донецкой области с примерно 100-тысячным населением стал широко известен в 2014 году, когда отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (также известен как Стрелков, в Украине его считают военным преступником, а прокуратура Нидерландов обвиняет его по делу о сбитом пассажирском "Боинге") вместе с полусотней бойцов вторгся в Украину.

Стрелков захватил административные здания в Славянске, разместил в нем свой штаб и заявил о переходе города под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Спустя два с половиной месяца под натиском украинской армии Гиркин и его отряд, пополнившийся за это время местными сепаратистами, покинули город и отступили к Донецку.

Как рассказывал впоследствии Гиркин, в начале своей операции он понимал, что с небольшой группой не сможет захватить крупный город, поэтому сделал выбор на Славянске - населенном пункте средней величины: "С одной стороны, [город] достаточно значимый, с другой стороны, в котором мы сможем быстро установить народную власть. Власть, поддержанную народом".

И если для поборников "русской весны" Славянск имеет символическое значение, то для ВСУ в политическом плане он важен так же, как любой другой населенный пункт Украины, а в военном - как опорный пункт и мощный укрепрайон.

Что сообщают официальные источники

Минобороны России в своем утреннем брифинге от 9 июня ни словом не упомянуло Славянск.

Генштаб Украины в четверг сообщил, что на севере Донбасса продолжаются ожесточенные бои.

"На славянском направлении усилия россиян сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. [...] Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Долгенького, боевые действия продолжаются", - сообщили в украинском Генштабе.

Село Богородичное расположено в 16 километрах к северу от Славянска, Долгенькое - в 22 километрах к северо-западу.

На лиманском направлении, по информации украинской армии, российские силы активных действий не вели.

"Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк", - добавляет украинский Генштаб.

Что это значит?

Российские силы продолжают операции в районе Святогорска и западнее Лимана, чтобы соединиться с войсками юго-восточнее Изюма и наступать на Славянск, поясняет в своем ежедневном докладе американский Институт изучения войны (ISW).

Атака на Славянск может быть предпринята с трех направлений - с северо-востока, со стороны недавно захваченного Лимана, с севера, со стороны взятого на днях Святогорска, и с северо-запада, где базируется крупная изюмская группировка российских войск.

Но всё не так просто. С севера и северо-востока подходы к Славянску защищает естественная водная преграда - река Северский Донец с высоким правым берегом, который обороняют ВСУ. Предыдущие попытки форсировать эту реку закончились для российской армии плохо.

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Для наступления на Славянск с северо-запада российским войскам не нужно переправляться через Северский Донец, но чтобы выйти хотя бы к окраинам города, им нужно преодолеть глубоко эшелонированную оборону.

Если бы заявления ДНР о начале боев за Славянск соответствовали действительности, это означало бы либо успешное форсирование Северского Донца со стороны Лимана или Святогорска с немедленным быстрым продвижением на юг - юго-запад, либо прорыв украинской линии обороны на глубину не менее 15 километров с изюмского направления.

Но таких успехов со времени перехода российско-украинской войны в стадию позиционной еще не добивалась ни одна из сторон, а случись такое - об этом немедленно раструбили бы все пророссийские СМИ.

"Доброе утро, Славянск! Ночь прошла спокойно. Троллейбусы вышли на маршруты. ПриватБанк планирует инкассацию банкоматов", - писал в среду глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

А вот штурм украинских позиций в Северодонецке продолжается.

Что с Северодонецком?

Не считая Рамзана Кадырова, который ещё 31 мая заявил о завершении "тотальной зачистки" Северодонецка, российские источники в последние дни крайне скупо освещают положение дел в городе. В основном сообщают об ожесточенных боях. Украинские, впрочем, тоже.

"Враг вел огонь по нашим подразделениям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привиль, Устиновка, Горное и Екатериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм", - сообщил в четверг Генштаб Украины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Славянск регулярно обстреливают

С началом штурма Северодонецка и угрожающего продвижения российских войск к западу от Попасной военные аналитики рассматривали разные варианты реагирования украинского командования на сложившуюся ситуацию - в том числе отступления северодонецкой группировки к югу и укрепления линии фронта на опасных направлениях.

Но командование ВСУ поступило по-своему: укрепило группировку в Северодонецке легковооруженными подразделениями, что позволило совершить несколько успешных вылазок и отбросить наступавшие российские части. Одновременно из города была оттянута тяжелая артиллерия на Лисичанск, откуда, с учетом возвышенности, удобно вести огонь во всех направлениях, а также усилены фланги.

Похоже, что украинская армия намерена удерживать Северодонецк так же, как Мариуполь - оборонять городские кварталы, а потом закрепиться на химзаводе "Азот". Только с той разницей, что в Северодонецке полного окружения не будет - за спиной у обороняющихся будет не море, а река, и тяжелые батареи поддержки.

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