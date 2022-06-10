Между Россией и Азербайджаном разгорается медийная война из-за Украины и Карабаха

Изольда Агаева, Магеррам Зейналов

Би-би-си, Баку

час назад

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Между Россией и Азербайджаном разгорается медийная война: с весны российские власти закрывают доступ к азербайджанским новостным сайтам за якобы недостоверное освещение войны в Украине, а Азербайджан заблокировал сайт агентства РИА "Новости". В пятницу стало известно, что Баку отказал в разрешении на жительство сотрудникам российского агентства "Спутник".

Азербайджанские СМИ начали блокировать в России еще в первые дни войны в Украине. Руководство азербайджанских сайтов Minval.az, Haqqin.az и Oxu.az рассказало Азербайджанской службе Би-би-си, что они были заблокированы без какого-либо уведомления со стороны Роскомнадзора.

На сайте самого Роскомнадзора, где можно проверить, ограничен ли доступ к сайту, есть только информация о двух из них - Minval.az и Oxu.az. Доступ к ним заблокирован, как сказано, по Закону о защите информации, но конкретные причины не указаны. В Баку это связывают с освещением войны в Украине.

Требование удалить один из текстов пришло от Роскомнадзора также в популярное местное агентство 1news.az, о чем там и сообщили Азербайджанской службе Би-би-си. В письме российского ведомства говорится, что одна из публикаций на сайте дестабилизирует общественно-политическую обстановку в РФ.

"Публикация, которой мы поделились, носила информационный характер и была опубликована со ссылкой на украинский официальный источник (Вооруженные силы Украины). Видимо, именно это и не понравилось сотрудникам Роскомнадзора", - писала по этому поводу главный редактор агентства Кямаля Мамедова.

В Азербайджане действительно многие сочувствуют Украине, в Баку проходили проукраинские митинги, а азербайджанские СМИ часто цитируют мировые и украинские СМИ при освещении российского вторжения.

Ответные меры

Если в России кому-то может не нравиться освещение азербайджанскими СМИ текущей войны в Украине, то в Азербайджане многие недовольны подходом российских СМИ к освещению Карабахского конфликта с соседней Арменией.

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Еще в апреле два депутата парламента Азербайджана, а также глава Ассамблеи азербайджанцев мира Рашад Гулиев предлагали закрыть азербайджанское отделение российского новостного агентства "Спутник". Гулиев написал что Маргарита Симоньян неоднократно высказывалась в своем Телеграм-канале против территориальной целостности Азербайджана.

После поражения Армении в войне в Карабахе 2020 года Симоньян в своих социальных сетях в числе прочего писала: "Критиковать граждане Армении могут только себя. За то, что привели к власти национального предателя, который, рассорившись с единственным историческим заступником армянского народа, создал предпосылки для этой войны".

А уже в начале июня в Азербайджане заблокировали доступ к сайту РИА "Новости", где было опубликовано интервью с одним из представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

На этот текст отреагировал МИД Азербайджана. "Распространение государственным информационным агентством России информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией и, таким образом, вызывает серьезное сожаление", - сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева в интервью тому же РИА "Новости".

Представители России блокировку сайта РИА "Новости" не комментировали.

Однако 10 июня азербайджанские СМИ заметили, что с сайта РИА "Новости" интервью пропало. Действительно, ссылка на него сейчас выводит на страницу с фразой "Такой страницы нет на ria.ru".

Би-би-си обратилась с запросом в РИА "Новости" с просьбой прояснить, действительно ли текст был удален самой редакцией, и если да, то связанно ли это с протестом властей Азербайджана, но на момент публикации ответа не было.

"Скрытая дуэль"

Несмотря на исчезновение текста, в Азербайджане все же досталось отделению агентства "Спутник".

10 июня стало известно, что шеф-редактору "Sputnik-Азербайджан" Веронике Антоновой-Тризно и ее мужу, продюсеру пресс-центра Sputnik Антону Павлову отказали в продлении разрешения на работу в стране. Эту информацию Азербайджанской службе Би-би-си подтвердили в Государственной миграционной службе.

Медиа-эксперт и глава азербайджанского информагентсва "Туран" Мехман Алиев называет происходящее "скрытой дуэлью". По его словам, Россия ведет в отношении Азербайджана двойственную политику.

"С одной стороны, Россия декларирует установление долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией, выступает за мирное сосуществование, территориальную целостность Азербайджана. Но с другой - в средствах массовой информации употребляется фраза "Нагорно-Карабахская республика", не называют это незаконным образованием, и они продолжают это делать", - говорит он.

По его словам, в Баку понимают что пресса в России не самостоятельна, и расценивают это как попытку давления на Азербайджан, а Баку в ответ тоже действует на российские СМИ.

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