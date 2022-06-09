Банкоматы без валюты, долгожданное падение рубля и простой на АвтоВАЗе. Главные экономические новости за день

13 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Заплатите за вашу валюту

Банк "Тинькофф" в четверг сообщил, что вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте - евро, долларах, фунтах и швейцарских франках. Те, у кого в валюте на счету более 1000 условных единиц, будут платить 1% в месяц от суммы вклада за его обслуживание. Комиссия будет списываться ежедневно.

Те же правила будут применяться и к валюте, находящейся на брокерских счетах.

Сейчас клиенты банка могут легко открыть накопительные счета в разных валютах (банк по ним платит клиентам процент за накопления), но с 23 июня такие счета можно будет открыть только в рублях. Существующие же накопительные счета в других валютах будут закрыты.

Ранее на такую же меру пошел Райффайзенбанк: с 30 июня клиенты банка будут платить 0,2% в месяц от суммы вклада, если вклад больше определенного порога - для большинства клиентов это 5 тысяч условных единиц. Для премиальных клиентов порог составляет 50 тысяч условных единиц.

Комиссию собирается ввести и Росбанк, сообщает издание The Bell. По данным Frank Media, такие комиссии введены еще в нескольких банках, например, в "Уралсибе".

Для чего это сделано? В Райффайзенбанке объяснили свое решение тем, что им нужно эффективнее управлять средствами клиентов в иностранной валюте. В "Тинькоффе" заявили о "ненадежности зарубежных партнеров". Судя по заявлению банка, таким образом он собирается избавиться от валюты.

Во Frank RG объяснили, что банкам невыгодно держать деньги клиентов в валюте: они никак не могут на них заработать, но при этом должны платить процент по накопительным счетам - фактически с помощью комиссии клиенты банков платят им за хранение валюты.

Клиенты "Тинькоффа" начали жаловаться на трудности со снятием валюты в банкоматах, пишет The Bell. Корреспондент Би-би-си нашел в приложении банка в четверг вечером пять банкоматов в Москве, где можно было бы снять доллары (днем был всего один), и один банкомат с евро. В пресс-службе банка заявили РИА Новости, что занимаются пополнением банкоматов.

Власти против крепкого рубля

Российские власти продолжают попытки ослабить рубль, который слишком сильно укрепляется. В четверг доллар с утра опустился до 57,4 рубля, а евро - до 61,2 рубля. Слишком крепкий рубль невыгоден в первую очередь для бюджета: экспортеры получают доходы в валюте, которую затем по не очень выгодному курсу конвертируют в рубли - бюджет получает меньшие суммы в виде налогов.

Аналитики крепость рубля объясняют "навесом" валюты: экспортеры продают 50% своей выручки, но из-за слабого импорта и ограничений ЦБ валюту мало кто покупает.

Кремль в четверг издал указ, который поможет бороться с "навесом". Экспортеры больше не обязаны продавать половину своей выручки - теперь, сколько они будут продавать, будет решать правительственная комиссия, а сроки, в которые будут осуществляться эти продажи, - центральный банк.

В середине дня рубль резко просел: к вечеру четверга доллар стоил 59,4 рубля, а евро - 63,3 рубля. Возможно, на рынке поверили, что власти смогут ликвидировать "навес" и ослабить рубль.

Банк для обороны и выплаты пенсий

Пока не попавшие под санкции российские банки вводят комиссии за хранение валюты, подсанкционный Промсвязьбанк устанавливает свои рекорды - это первый российский банк, который начал официально работать в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках".

Российские банки до войны официально не работали в ДНР и ЛНР, как и в Крыму, из-за риска оказаться под санкциями. Но Промсвязьбанк и так находится под санкциями. Это опорный банк министерства обороны России - через него оплачиваются различные контракты и закупки для российской армии.

Теперь у него будут дополнительные задачи: он будет вести "банковское сопровождение социальных функций", то есть через него будет проходить выплата пенсий и пособий. Банк собирается наладить кредитование населения, эквайринг и помощь в реализации инфраструктурных проектов.

АвтоВАЗ снова в простое

АвтоВАЗ возобновил работу 4 июня и почти сразу ушел опять в простой, пишет "Коммерсант" со ссылкой на профсоюз работников компании. В это время работникам платят 2/3 от зарплаты.

Концерн находился в простое почти весь май, но в начале июня начал выпускать автомобиль Lada Granta Classic 2022 - это упрощенная комплектация с механической коробкой передач. "Коммерсант" уточняет, что в простой отправлены сотрудники, которые задействованы в работе над автомобилями семейства В0 (эта платформа используется при производстве Lada Largus, Vesta и XRay) и Niva.