"Это было спланировано". В США прошел первый день слушаний о штурме Капитолия

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Трампа у Капитолия, 6 января 2021 года

В четверг в Вашингтоне, спустя почти полтора года после печально известного нападения на Капитолий 6 января 2021 года, после около 100 повесток в суд и более 1000 различных свидетельских показаний началась серия публичных слушаний, на которых специально созданный комитет представит американцам свои выводы о произошедшем.

Этот комитет, возглавляемый демократами, хочет выпустить окончательный отчет о произошедших тогда беспорядках и попытках подорвать результаты президентских выборов 2020 года.

Всё это потенциально может привести к судебным преследованиям и принятию новых законов по усилению безопасности выборов.

Демократы также надеются, что слушания напомнят избирателям о нападении на Капитолий, предпринятом в 2021 году сторонниками Дональда Трампа, и они будут помнить об этом, когда придут на избирательные участки на промежуточных выборах в ноябре.

Публичные разбирательства, как надеются их организаторы, покажут, что 6 января стало результатом "скоординированных многоэтапных усилий по отмене результатов выборов 2020 года и препятствованию передачи власти" и что в центре этих событий стоял бывший президент Дональд Трамп.

"Попытка не допустить возвращения Трампа"

Автор фото, Getty Images

Слушания транслируются ведущими американским телекомпаниями Эй-би-си, Эн-би-си и Си-би-си, однако поддерживающий республиканцев Fox News не показывает заседание.

Ведущие республиканцы выступили по телеканалу Fox News, заранее отвергнув это расследование как попытку демократов предотвратить возвращение Трампа в Белый дом.

Сам Дональд Трамп заявил в четверг, что комитет состоит из "политических головорезов", которые не потратили ни минуты на изучение реальных причин, по которым люди массово отправились в Вашингтон.

"Американцы заслуживают ответов"

Открывая слушания, глава комитета Бенни Томпсон назвал беспорядки 6 января попыткой государственного переворота, в ходе которой насилие не было случайностью.

Он отверг утверждения о том, что работа комитета политически мотивирована.

"Мы не можем замести под ковер то, что произошло, - сказал он. - Американский народ заслуживает ответов".

"Я выступаю перед вами сегодня вечером не как демократ, а как американец, давший присягу защищать Конституцию, — подчеркнул Томпсон . - Конституция защищает не только демократов или только республиканцев. Она защищает всех нас".

Автор фото, EPA Подпись к фото, На фото - конгрессмены смотрят видео нападения на Капитолий

Одна из двух республиканцев в комиссии Лиз Чейни пообещала представить американцам видеокадры, которые они еще не видели, и обнародовать элементы плана по подготовке нападения. "Атака на Капитолий не была спонтанными беспорядками", - заявила Чейни.

В парке рядом с Капитолием разместили большие экраны, на которых собравшиеся в четверг могли увидеть некоторые кадры событий 6 января 2021 года.

Завершила свое выступление Лиз Чейни предостережением своим коллегам-республиканцам о том, что, пытаясь оправдывать Трампа, они "защищают незащищаемое". По ее словам, Дональд Трамп "разжег пожар этого штурма".

Ранее, представляя программу слушаний, Чейни рассказала, что члены комиссии представят свидетельства того, что у Трампа был "продвинутый" план из семи частей, посвященный тому, как остаться у власти, несмотря на поражение на выборах.

"Теория заговора"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На слушаниях представили запись свидетельских показаний Иванки Трамп

Бывший генеральный прокурор США Билл Барр заявил на слушаниях, что все утверждения Трампа об украденных у него выборах были безосновательными.

"Мы не можем жить в мире, где действующая администрация остается у власти на основании своего мнения, не подкрепленного конкретными доказательствами о том, что на выборах были фальсификации", — сказал бывший генеральный прокурор.

На слушаниях также была представлена запись свидетельских показаний Иванки Трамп, дочери экс-президента, которая по сути согласилась с мнением Барра, отвергшего теорию заговора, которую продвигал ее отец.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Штурм Капитолия не был спонтанными беспорядками, считают члены комиссии. По их мнению, он был спланирован

Под конец слушаний сотрудница полиции Капитолия Кэролайн Эдвардс рассказала собравшимся о том, как она пыталась противостоять в тот день бунтовщикам.

Эдвардс описала, как толпа бунтовщиков оттеснила полицейских и как во время столкновения с нападавшими она поскользнулась на бетонной лестнице, ударилась головой и потеряла сознание.

Перед тем, как закрыть первое заседание, собравшимся показали видеозапись самих бунтовщиков, обсуждающих, зачем они приехали в тот день к Капитолию.

Чувства смешанные

Комментарий корреспондента Би-би-си в Вашингоне Энтони Зуркера

Беспрецедентное слушание в Конгрессе по делу о нападении на Капитолий, которое длилось чуть более двух часов, оставило смешанные чувства.

Видеокадры событий 6 января и эмоциональные личные свидетельства полицейской Кэролайн Эдвардс стали мощным напоминанием о боли и страданиях того дня.

Выступление Лиз Чейни, поставившей под угрозу свою карьеру в Республиканской партии критикой бывшего президента, было полно различных утверждений и обвинений, но чересчур многословно.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В первый день слушаний выступили члены комиссии Томпсон и Чейни

Американец, решивший в четверг вместо своих обычных вечерних развлечений понаблюдать за происходившим в Конгрессе, возможно, не получил обещанного красиво упакованного представления.

Но если американцы подзабыли, каково это было 6 января, им было что вспомнить.

Как на них это напоминание подействует, нам, впрочем, еще предстоит увидеть.

Как долго продлятся слушания?

Комитет под председательством 74-летнего конгрессмена-демократа от штата Миссисипи Бенни Томпсона состоит из семи демократов и двух республиканцев - Лиз Чейни (Вайоминг) и Адама Кинзингера (Иллинойс), последовательно выступавших против Трампа.

Пока запланированы три слушания - уже прошедшие в четверг, а также намеченные на понедельник и среду на следующей неделе. Однако организаторы говорят, что позже объявят и о следующих трех заседаниях.