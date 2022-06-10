Олега Митволя задержали во Внуково перед вылетом за границу

час назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь арестован по делу о хищении более 900 млн рублей. Решение об этом принял суд в Красноярске, а задержан известный в прошлом чиновник был в московском аэропорту Внуково. СМИ сообщают, что он собирался улететь в Дубай.

Первым о задержании Митволя сообщил РБК со ссылкой на свои источники. По данным издания, его задержали сотрудники ФСБ "при попытке вылететь в Дубай".

Источник Интерфакса в окружении бывшего чиновника также сказал, что тот был задержан во Внуково, когда собирался вылететь за границу на отдых. "Планов покидать РФ у него не было", - подчеркнул собеседник издания.

По версии РБК, Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей, выделенных "аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро".

Прокуратура Красноярского края подтвердила задержание и назвала ту же цифру - более 900 млн рублей. В пресс-службе ведомства уточнили, что подозреваемый в хищении уже арестован - Центральный районный суд Красноярска заключил его под стражу на 1 месяц и 17 дней.

В то же время помощница Митволя утверждает, что тот не задержан, а только беседует с сотрудниками правоохранительных органов, и отдыхать собирался в Турции, а не Дубае. "Когда человек задержан, ему предъявляют обвинения, а тут никаких обвинений не было предъявлено. Просто беседа, - сказала она РИА Новости. - Пока все проходит в поле беседы. Никаких пока обвинений не выдвинуто Олегу Львовичу. Просто обсуждение по поводу документов".

Кто такой Митволь

55-летний Митволь - известный российский чиновник и политик, в последние годы он отошел в тень.

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Пост заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) он занимал в 2004-2009 годах. Его фамилия появлялась в СМИ чаще, чем имя руководителя службы. В частности, Митволь заполнился борьбой с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.

В 2009-2010 годах он был префектом Северного административного округа Москвы, в 2012 году создал партию "Альянс зеленых".

Согласно открытым данным, в последнее время Митволь был председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий ("Красноярский ТИСИЗ").

В сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с трестом контракт на проведение инженерных изысканий в рамках строительства новых станций красноярского метро.

Уголовное дело, по данным РБК, было возбуждено в мае. Следствие полагает, что "Красноярский ТИСИЗ" выполнил лишь часть работ, а оплату получил в полном размере - 954 млн рублей.

Сам Митволь в октябре 2020-го говорил ТАСС, что его трест завершил разработку проекта строительства метрополитена в Красноярске, причем на два месяца раньше запланированного.

Метро в Красноярске начали строить в 1995 году, а в 2009-м строительство заморозили из-за недостатка финансирования. В начале 2022 года власти города планировали возобновить работы, получив на это инфраструктурный кредит. Завершить строительство первой линии красноярского метро планировалось к 2026 году.

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