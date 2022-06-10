Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд. Она стала как до войны

20 минут назад

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Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS

Центральный банк России ожидаемо снизил ключевую ставку - до 9,5% с 11% - на фоне опасений властей по поводу чрезмерного укрепления рубля в условиях ограничений, связанных с санкциями и российским вторжением в Украину. Ставка вернулась к досанкционному уровню.

Решение было принято на очередном заседании совета директоров Банка России. Предыдущее снижение произошло на внеочередном заседании 26 мая - тогда ЦБ понизил ставку до 11% годовых.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными, вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем ЦБ ожидал в апреле, говорится в пресс-релизе регулятора. По оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17% - после 17,8% в апреле.

Это уже четвертое снижение подряд после 28 февраля, когда ключевая ставка подскочила до рекордных 20% на фоне российского вторжения в Украину, санкций и обвала курса рубля. К тому моменту ставка была 9,5%. Таким образом, сейчас она вернулась к довоенному уровню.

В феврале ЦБ ввел жесткие валютные ограничения - как для граждан, так и для бизнеса, после чего снижал ставку сначала до 17%, потом до 14%. Основанием служили официальные данные об инфляции.

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Сейчас власти, в том числе российский президент, заявляют о снижении темпов инфляции, а укрепление рубля даже стало проблемой для бюджетного процесса.

Реальный эффективный курс рубля в период с января по май повысился на 26,6%, непосредственно в мае - на 21,6%, заявили в пятницу в ЦБ. Утром курс евро на Мосбирже снова опустился ниже 61 рубля - впервые с 26 мая. На решении ЦБ по ставке рубль немного ослаб.

При этом аналитики сомневаются, можно ли считать рубль свободно конвертируемой валютой в условиях ограничений ЦБ.

Накануне, 9 мая, президент России своим указом отменил автоматическое требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки - долю выручки, которую нужно продавать, он поручил определять правительственной комиссии. А в пятницу правительственная комиссия окончательно отменила обязательную продажу как для сырьевых, так и несырьевых контактов. Решение вступает в силу с 10 июня. Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, затем лимит был снижен до 50%.

На этом фоне у вкладчиков банков в России возникли новые проблемы - банки начали массово вводить комиссию за хранение валюты.

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Вслед за Тинькофф банком и Райффайзенбанком о введении комиссии накануне объявили в Ситибанке, "Уралсибе", РНКБ, банках "Санкт-Петербург" и "Авангард". Клиенты Тинькофф банка при этом жаловались на сложности со снятием валюты в банкоматах (уже после введения этой комиссии). Об этом сообщало издание Frank Media со ссылкой данные "Мониторинга тарифов" Frank RG.

ЦБ изучает введение комиссий по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры, поскольку ухудшать условия обслуживания существующих клиентов нельзя, говорится в сообщении Банка России, опубликованном в пятницу.

Тем временем инвестиционная компания "Атон" разослала клиентам письмо, в котором предупредила об опасности блокировки валюты на счетах в российских банках, писал накануне Forbes со ссылкой на свои источники. По их данным, в письме сказано, что это может произойти, "если будут введены дополнительные санкции на банковскую систему" (при этом не уточняется, какие именно).

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