Минюст России внес в реестр "иноагентов" журналистов Митю Алешковского и Евгению Альбац, писателя Дмитрия Быкова

51 минуту назад

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Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, писателя Дмитрия Быкова, журналистов Митю Алешковского и Евгению Альбац, а также юрлицо ООО "Иноагент ААВ" Алексея Венедиктова, ранее признанным иноагентом, для отчетности перед минюстом.

До этого в реестре СМИ-"иноагентов" было 168 строк (при этом в нем по-прежнему фигурируют физические лица, которых из реестра исключили).

Ранее в пятницу, 15 июля, минюст добавил в реестр ООО "Вертолет и Ко" - юридическое лицо, учрежденное объявленным ранее СМИ-"иноагентом" журналистом Алексеем Пивоваровым.

Последним СМИ, включенным в реестр, была немецкая вещательная компания Deutsche Welle. Ее внесли в список 28 марта, и с тех пор в него добавляли только физических лиц (в основном журналистов и правозащитников), которых де-юре приравняли к СМИ, а также созданные ими ООО.

В реестре СМИ-"иноагентов", который российский минюст ведет с 2017 года, до декабря 2020 года было всего 11 СМИ (большинство из них связаны с американской медиакорпорацией "Радио Свобода").

В декабре 2020 года в него были впервые включены пять физических лиц, которых де-юре приравняли к СМИ, а затем он начал стремительно пополняться.

Также в последнее время власти пополняли реестр физлиц-"иноагентов". Последним в него добавили Евгения Чичваркина - он стал в списке восьмым.

Накануне президент России подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон "о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Теперь четыре действующих реестра "иноагентов" будут объединены в один, а для включения в него минюсту необязательно будет устанавливать факт иностранного финансирования - "агентом" можно будет признавать того, кто попал под "иностранное влияние".

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