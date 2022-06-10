Между Китаем и Россией открыли первый автомобильный мост. Для кого и почему он важен?

17 минут назад

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Автор фото, Amur Region Government Press Service

В Благовещенске в пятницу открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем через реку Амур. Пока по нему будут ездить только грузовые автомобили. Мост начали строить еще в 2016 году, а запустить движение по нему в 2020 году помешала пандемия коронавируса.

СМИ пишут, что мост соединяет Благовещенск и Хэйхэ, но на самом деле он стыкует населенные пункты-спутники: российский поселок Каникурган и китайскую деревню Чанфа в городском округе Хэйхэ.

"Мост находится довольно далеко от Благовещенска и значительно ближе к городской черте Хэйхэ. Возможно, это не очень удобно для горожан, зато идеально для доставки грузов с точки зрения близости к федеральной трассе", - пишет в своем телеграм-канале Иван Зуенко, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России.

По мосту в Китай уже доставили соевое масло и пиломатериалы. С китайской стороны въехали грузовики с автомобильными шинами и комплектующими для электрооборудования.

8700 рублей за фуру

По оценке министра транспорта России Виталия Савельева, после открытия моста товарооборот России с КНР может увеличиться до 1 млн тонн грузов в год. Мост позволит сократить транспортные расходы для бизнеса, даст возможность соседним регионам более чем втрое сократить путь экспорта и импорта, перечислял преимущества министр по видеосвязи во время официального открытия моста.

Длина моста - 1080 метров (вместе с подъездными путями протяженность перехода - 20 километров), а средняя цена за проезд назначена немаленькая - 8700 рублей (150 долларов по нынешнему курсу Банка России). Губернатор Амурской области Василий Орлов пообещал снизить ее примерно через 20 лет - по расчетам властей, именно к этому времени мост должен себя окупить. Строительство моста обошлось в 19 млрд рублей, из которых 14 млрд были вложены на российской территории, пишет РИА Новости.

Российская и китайская стороны делили строительство поровну - по 540 метров каждая. Создали совместную российско-китайскую компанию со штаб-квартирой в Хэйхэ и филиалом в Благовещенске, пишет Зуенко. Строительство и эксплуатация моста были отданы ей в концессию. После окончания срока концессии российская часть моста перейдет в собственность Амурской области.

"Концессионная модель рассчитана на 20 лет, - сказал губернатор журналистам. - Этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса".

"Для всей России"

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На первом этапе будет только грузовое сообщение. С 11 июня мост должен перейти в ежедневный режим работы. При полной загрузке проект предусматривает, что каждый день будут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

"Все ждали открытия, особенно бизнес, потому что с 1990-х годов налажена торговля с Китаем, мы регулярно покупаем спецтехнику и другое оборудование", - цитирует Business FM журналистку из Благовещенска Викторию Сутенко.

До сих пор Благовещенск и расположенный на другом берегу Амура китайский мегаполис связывали катера на воздушной подушке. Их использовали и челноки, и туристы. Зимой - ледовая дорога. "И мост будет работать, и речная переправа будет действовать", - сказала Сутенко.

Полпред российского президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на церемонии открытия (участвовал в дистанционном режиме) говорил о "развороте России на Восток", не упоминая при этом санкции и разрыв отношений с западными компаниями после российского вторжения в Украину.

"Этот разворот нельзя сделать декларативным. Для того, чтобы он реально состоялся, нужны расширения БАМа и Транссиба, нужно строительство мостов через Амур, - сказал Трутнев. - Это важно для всей России", - добавил он.

С момента подписания первого соглашения о строительстве моста между правительствами России и Китая прошло 27 лет, напоминает Интерфакс, - оно было заключено еще 26 июня 1995 года. "Однако дело с мертвой точки не сдвинулось", - пишет Зуенко. Впервые о необходимости построить мост через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ заговорили еще раньше - "на рубеже 1980-90-х", вспоминает он. Только в сентябре 2015 года был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение, и в на следующий год наконец началось строительство.

Китайская часть была достроена быстрее, в 2019 году обе части соединили, но на следующий год началась пандемия, которая помешала мост открыть. От пандемии и сейчас зависит, когда вслед за грузовыми перевозками начнутся пассажирские.

Первый автомобильный

Это первый автомобильный мост между Россией и Китаем - но не первый вообще. Две страны также связывает железнодорожный переезд Нижнеленинское - Тунцзян. Его строительство было завершено 27 апреля этого года. Сооружение соединяет территории Еврейской автономной области и провинцию Хэйлунцзян.

Мост рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского, пишет Интерфакс.

"Амурская область занимается экспортом сои в Китай, продуктов питания. Мы в свою очередь оттуда много что потребляем. С конца 1990-х годов говорилось о том, что этот мост нужен, строительство моста для нас большой праздник, - рассказал Business FM директор транспортной компании "Твой диспетчер" Татьяна Блага. - Сегодня в Благовещенске ожидается фейерверк вечером".

Но и сейчас строительство до конца не завершено. "Фактически на российской стороне пока нет постоянного здания погранперехода, есть лишь временные строения для пограничников, таможенников и специалистов фитосанитарного контроля. С китайской стороны всё уже построено", - обратил внимание Зуенко. Впрочем, российской стороне пришлось сделать в два раза больший объем работ в плане строительства подъездных путей и развязок, оговаривается он.

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