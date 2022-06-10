У берегов Англии нашли фрегат "Глостер", на котором едва не утонул будущий король. Находку считают важнейшей за десятилетия

час назад

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Автор фото, Norfolk Historic Shipwrecks / PA Подпись к фото, Затонувший 340 лет назад корабль нашли несколько водолазов-энтузиастов

У восточного побережья Англии обнаружен королевский военный корабль "Глостер", затонувший в 1682 году. Во время крушения на борту находился будущий король Яков II, которому удалось спастись. Морские историки называют эту находку важнейшей за последние 40 лет.

"Глостер" у берегов графства Норфолк нашла команда водолазов-энтузиастов.

Братья Джулиан и Линкольн Барнвеллы вместе со своим отцом и парой друзей вели поиски знаменитого фрегата четыре года, охватив территорию в 5000 морских миль.

Они уже начали терять надежду, когда, наконец, наткнулись на хорошо сохранившиеся останки в 45 километрах от приморского города Грейт-Ярмут.

Сначала водолазы обнаружили крупную пушку.

"Мы испытали трепет, это было так красиво. Мы тут же ощутили, что находимся в привилегированном положении. Никто в мире кроме нас в тот момент не знал, где лежит этот корабль. Это был особенный момент, и мы его никогда не забудем", - вспоминает Линкольн Барнвелл.

Автор фото, Norfolk Historic Shipwrecks Подпись к фото, Браться Барнуэллы смогли доказать, что найденный корабль - это "Глостер", когда в 2012 году достали со дна его колокол

Барнвеллы нашли корабль еще в 2007 году, но объявить о нем смогли только сейчас. Дополнительные годы ушли на то, чтобы идентифицировать находку совместно с группой экспертов.

"Сами мы были уверены, что это был именно "Глостер", но в этих краях тонули и другие корабли с пушками, поэтому нужно было это подтвердить", - объясняет Джулиан Барнвелл.

Британское министерство обороны признало, что найденное судно - это действительно "Глостер" в 2012 году, после того как водолазы подняли со дна корабельный колокол.

После этого месторасположение, которое находится в международных водах, должно было охраняться. Объявить о том, что обнаружен был именно "Глостер", водолазы смогли только сейчас.

Обстоятельства трагедии

"Глостер" был построен в 1652 году. В составе английского флота он участвовал в морских сражениях во время войн с Испанией и Нидерландами.

В 1682 году судно потерпело крушение, застряв на песчаной отмели недалеко от берегов графства Норфолк. Погибли, по разным подсчетам, от 130 до 250 человек.

На борту находился герцог Йоркский Джеймс Стюарт - бывший лорд-адмирал английского флота и младший брат правившего тогда короля Карла II. Герцогу удалось спастись вместе с еще порядка 330 моряками и пассажирами.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, На портрете 1672 года герцог Йоркский, тогда лорд-адмирал при своем брате, короле Карле II, изображен на фоне военных кораблей

Выжив во время крушения, герцог Йоркский стал следующим королем Англии, известным как Яков II - последний католик на английском престоле. В 1688 году его свергнут в ходе "Славной революции" из-за гонений на протестантские большинство.

Но, как рассказывали свидетели с "Глостера", именно его действия во время кораблекрушения привели к большим человеческим жертвам.

По существовавшему протоколу, первым должны были эвакуировать персон королевских кровей, но герцог долго спорил с капитаном о том, что некими маневрами можно сдвинуть корабль с мели. Из-за этого было потеряно драгоценное время.

Кроме того, как утверждали свидетели, будущий Яков II сначала дал спасти всех католических священников и своих собак, а затем уже в лодки начали сажать членов экипажа.

Но ответственность за трагедию на себя Яков брать отказался, обвинив во всем капитана, которого впоследствии заключили в тюрьму.

Новый взгляд на историю

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Из-за обстоятельств, при которых этот корабль затонул, эту находку можно считать важнейшей в истории морских открытий со времен поднятия на поверхность судна "Мэри Роуз", - подчеркивает профессор Клэр Джовитт, старший специалист по морской истории и культуре из Университета Ист-Англии в Норфолке.

Парусник "Мэри Роуз" был флагманом флота Генриха VIII в XVI веке, а найденные на нем артефакты называют "капсулой времени" эпохи Тюдоров. Когда "Мэри Роуз" поднимали со дна пролива Солент на юго-востоке Англии в 1982 году, за сложнейшей операцией по телевидению наблюдала вся страна.

"Обнаружение "Глостера" должно фундаментальным образом поменять наше представление о XVII веке, его социальной, морской и политической истории", - считает профессор Джовитт.

"Вся история последнего вояжа "Глостера", и к чему привели его последствия, - об этом нужно рассказать заново", - подчеркивает историк.

Водолаз Джулиан Барнвелл также надеется, что эта находка поможет узнать много нового об английской истории.

"Из останков этого корабля можно извлечь массу новой информации, и от этого выиграет и Норфолк, и вся страна", - говорит Барнвелл.

Что осталось от корабля

Когда водолазы обнаружили фрегат, его киль был отколот от корпуса, а то, что осталось от корпуса, было погружено в песчаное дно. Насколько хорошо сохранился корпус - неизвестно, выкапывать его и поднимать корабль на поверхность сейчас планов нет.

Автор фото, UEA Подпись к фото, В числе артефактов, поднятых с корабля, были очки в футляре

На месте водолазы обнаружили и подняли на поверхность множество артефактов, включая одежду и обувь, очки, навигационные приборы, личные вещи и закупоренные бутылки вина. Одна из них - со стеклянным клеймом семьи Легг, предков первого президента США Джорджа Вашингтона.

Человеческих останков на корабле не нашли - только кости животных.