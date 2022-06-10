ЦБ против банковских комиссий, крепкий рубль вопреки всему и новый виток безработицы. Главные экономические новости за день

11 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных экономических событиях дня.

Центральный банк на защите валютных вкладов

Российский центральный банк будет изучать, насколько законно российские банки вводят комиссию за обслуживание валютных счетов, заявила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

На пресс-конференции у Набиуллиной спросили об одном банке, который, по словам журналиста, поставил своих клиентов в сложную ситуацию: он ввел высокую комиссию, а его клиенты не могут снять валюту со счетов из-за ограничений со стороны ЦБ. Журналист не уточнила, что это за банк.

Накануне "Тинькофф" оповестил своих клиентов о ежемесячной комиссии в 1% от средств содержащихся на счету, если их количество превышает 1000 условных единиц. Клиент, у которого на счету 1 тысяча долларов, в месяц за обслуживание счета должен заплатить 10 долларов, а в год - 120 долларов. За 8 лет эта комиссия может почти полностью "съесть" средства на счету.

Другие банки также ввели или собираются ввести комиссию за обслуживание валютных счетов, но в меньшем размере.

"Мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации. Если есть нарушения, то соответственно будем принимать меры", - обещала Набиуллина. Она сказала, что ЦБ будет проверять каждый отдельный банк и его договоры с клиентами, если это касается именно счетов - как в ситуации с "Тинькофф".

Отдельно она подчеркнула, что вводить такую комиссию для вкладов в валюте противозаконно. "Как уже говорили, мы исходим из того, что банки не должны ухудшать условия обслуживания существующим клиентам по существующим договорам", - заявила Набиуллина.

На пресс-конференции Набиуллина объясняла, почему ЦБ так быстро снижает ставку.

До войны России с Украиной Набиуллина на каждую пресс-конференцию приходила в брошке, которая так или иначе описывала состояние экономики и взгляд на нее со стороны ЦБ. После войны она ни разу не пришла на пресс-конференцию в брошке.

Рубль крепчает

Российским властям пока не удается хоть немного ослабить рубль: к вечеру пятницы доллар упал на 2,5 рубля до 56,8 рубля, а евро - на 3,2 рубля до 60,1 рубля.

За прошедшую неделю к доллару рубль укрепился на 4 рубля, а к евро - на 3,8 рубля.

ЦБ в сегодняшнем отчете о ставке объясняет, что цены в России стали расти медленнее именно из-за крепкого рубля. Но эти высокие значения могут оказаться вредными для экономики: из-за них становится менее привлекателен российский экспорт (но тут много других факторов), падают рублевые доходы экспортных компаний и бюджета.

Власти, видимо, решили бороться с причинами укрепления рубля. Аналитики это связывают с "навесом" из валюты: экспортеры до вчерашнего дня должны были продавать половину своей валютной выручки, но при этом из-за ограничений ЦБ и резкого сокращения импорта валюту почти никто не покупал. Кремль в четверг смягчил требование к продаже выручки - теперь объемы продаж будет решать правительственная комиссия. Пятничное решение о снижении ставки должно было также снизить курс рубля.

Однако рубль все еще держится. "ЦБ и правительству пока не удается сбалансировать валютный рынок", - резюмируют аналитики БКС в одном из отчетов. Они ждут, что в ближайшее время доллар будет торговаться на уровне 55-60 рублей или даже ниже.

В России прогнозируют безработицу

Российские регионы к концу этого года столкнутся со значительным приростом безработицы, говорится в докладе Центра стратегических разработок.

Центр, который раньше возглавлял нынешний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, прогнозирует, что в 53 регионах безработица вырастет в полтора раза, а в 16 - в два раза относительно уровня января-марта 2022 года.