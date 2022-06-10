Джонсон призвал сделать все возможное для освобождения британцев, приговоренных в Донецке к казни. Что дальше?

10 минут назад

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Автор фото, Itar - Tass News Agency Подпись к фото, Эйден Аслин (слева), Шон Пиннер (справа) и Садун Брагим (в центре) во время вынесения приговора

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов своего правительства сделать все от них зависящее для освобождения двух британцев, которых суд самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг приговорил к смертной казни за участие в войне против российской армии. Тем временем МИД России заявил, что Шон Пиннер, Эйден Аслин и третий приговоренный - марокканец Садун Брагим - не имеют права на статус военнопленных.

Непризнанный "суд ЛНР" признал этих людей виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вместе с тем, все трое - военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Они жили в Украине как минимум несколько лет, у одного из них есть украинский паспорт.

Представитель британского правительства заявил в пятницу, что премьер-министр "был потрясен вынесенным приговором", внимательно следит за этим делом и "просит министров сделать все, что в их силах, чтобы воссоединить соотечественников с их семьями как можно скорее".

"Мы целиком и полностью осуждаем фиктивный смертный приговор, вынесенный этим людям. Нет никакого оправдания нарушению права на защиту, которым они должны обладать", - добавил представитель кабинета.

Британское правительство считает, что приговоренные британцы должны получить статус военнопленных, которые пользуются защитой согласно Женевской конвенции. Об этом же заявили в международной правозащитной организации Amnesty International.

"Женевские конвенции и их базовые протоколы лежат в основе международного гуманитарного права, которое имеет основополагающее значение для защиты людей во всем мире от страданий войны, - сказала в интервью Би-би-си эксперт Amnesty Нина Навид. - И очень опасно, когда страны начинают отступать от этих принципов". По ее мнению, смертные приговоры британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину могут быть использованы для грязной дипломатической игры против Британии, которая поддерживает Украину в войне.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (которое Россия неоднократно обвиняла в необъективности) тоже раскритиковало приговор, поставив под сомнение обеспечение справедливого судопроизводства в ДНР.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что обсудила с руководителем внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой их совместные усилия по освобождению пленных британцев. Сразу после вынесения приговора, она заявила, что "приговор суда был полной фикцией и не имеет никакой легитимности".

Что говорит Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу назвал Аслина, Пиннера и Брагима "наемниками" и заявил, что их приговорили к казни на основе законов ДНР. "На данный момент все процессы идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР, - сказал он. - Все остальное - предметы спекуляций. Я бы не стал внедряться в работу судебной системы ДНР".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Адвокат приговоренных Павел Косован заявил, что его подзащитные не ожидали вынесения смертного приговора и намерены обжаловать его.

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А официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что приговоренные к смертной казни в ДНР не могут рассчитывать на защиту как военнопленные. "Упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками, - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте МИДа. - Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного".

"Со своей стороны мы неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников", - добавила Захарова.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в пятницу вечером заявил, что власти Великобритании не предпринимали попыток связаться с руководством самопровозглашенной республики. "Думаю, забирать их никто не будет. На меня точно не выходили, и на наших руководителей, я знаю, тоже никто не выходил", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Британия - так же как почти все страны мира - не признает Донецкую народную республику, поэтому не поддерживает с ее руководством никаких контактов. Ранее Россия уже попыталась поставить Лондон в неловкое положение, когда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит - и суверенитет этого образования.

По словам Пескова, Британия также не обращалась по этому вопросу к России.

Анализ: политическая игра

Джеймс Ландейл, дипломатический корреспондент Би-би-си

Эйден Аслин и Шон Пиннер, возможно, и были приговорены к смерти, но ход дальнейших событий, вероятно определит политика, а не законы.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Мария Захарова заявила, что обращений, касающихся Эйдена Аслина и Шона Пиннера, от британской стороны в МИД России не поступало

В краткосрочной перспективе, по всей видимости, они подадут апелляцию на решение суда. По данным российских СМИ, у них для этого есть месяц.

Однако пока министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не вызывала посла России в Лондоне.

Британские чиновники опасаются, что если Британия сделает это предметом двухстороннего спора с Россией, это может подкрепить ложные утверждения о том, что эти люди были наемниками, а не двумя британцами, для которых Украина стала домом и которые несколько лет служили в ее вооруженных силах.

Точно так же Трасс не может вести официальные переговоры с властями в Донецке, поскольку Великобритания не признает ДНР как независимое государство.

Поэтому сейчас все надежды Аслина и Пиннера связаны с возможным обменом пленными между Украиной и Россией. Однако до этого момента может пройти еще некоторое время, если Россия захочет использовать этих людей для оказания политического давления на Великобританию.

Ранее российские СМИ публиковали видеозаписи, на которых Пиннер и Аслин просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на политика и бизнесмена Виктора Медведчука, главу пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Медведчук в данный момент арестован по подозрению в госизмене.

"Им нужны врачи и адвокаты"

Ричард Фуллер, член британского парламента от Северного Бедфорда, где живет семья Пиннера, поговорил с его матерью и отчимом, которые "очень и очень обеспокоены".

По словам Фуллера, для матери Шона Пиннера сейчас самое главное, чтобы ее сын и Эйден Аслин получили доступ к медицинской и независимой юридической помощи. "Это вопрос гуманитарного порядка. Речь идет о правах человека, которые гарантированы международным правом", - говорит Фуллер.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Семьи приговоренных надеются,что их родные смогут получить помощь независимых юристов и медиков

Роберт Дженрик, член парламента от Ньюарка, где живет семья Аслина, заявил, что вынесение приговора британским гражданам марионеточным судом самым вопиющим образом нарушило Женевскую конвенцию. Дженрик надеется, что их вернут к семьям после обмена военнопленными.

Отец Саадуна Брахима сказал марокканскому изданию Madar21, что его сын был не наемником, а студентом в Украине, когда Россия начала вторжение.

Суд прошел в кратчайшие сроки и не был доступен для журналистов. Все новости, поступавшие из суда, появлялись в российских государственных СМИ.

Прокремлевские журналисты публиковали лишь краткие видеозаписи с этого процесса. При этом родственники осужденных неоднократно говорили, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.

Как они оказались в Украине?

Британец Эйден Аслин собирался жениться в начале апреля. В 2018 году британец переехал из английского Ньюарка в Украину к своей девушке и вскоре стал морским пехотинцем в вооруженных силах страны, получив второе гражданство - Украины.

Подразделение, в котором служил Аслин, обороняло осажденный российскими войсками Мариуполь. Бомбардировки города шли каждый день. Подразделение было отрезано от основных сил украинской армии. На собственную свадьбу Эйден Аслин не попал.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Смертный приговор двум британцам и марокканцу, воевавшим на стороне Украины. Видео

21-летний марокканец Саадун Брагим тоже был в Мариуполе. "ДНР-овцам" он сказал, что не мог найти в Марокко работу, поэтому в 2019 году переехал в Украину. Семья помогла ему купить билет до Полтавы за 100 долларов. В течение года на курсах Саадун изучал русский, после чего поступил в Киевский политехнический институт на факультет авиационных и космических систем, но не закончил его. В 2021 году Брагим подписал трехгодичный контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Бывший менеджер по переработке отходов из Британии Шон Пиннер, по словам родственников, переехал с женой в Украину и позднее подписал контракт с вооруженными силами страны. Трехлетний контракт Пиннера должен был закончиться в конце этого года. После он планировал заниматься гуманитарной работой, но началась война.

Все трое оказались в осажденном Мариуполе, участвуя в обороне города. Из здания завода "Азовсталь" Эйден Аслин иногда выходил на связь с семьей, сообщал, что с ним все в порядке, отправлял друзьям видео для публикации в соцсетях. "Однажды он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для борьбы", - рассказала Би-би-си его мать Энг Вуд.

В конце мая военнослужащие, неделями оборонявшие "Азовсталь", сдались в плен. Всего в России и на подконтрольных ей территориях Украины содержатся 2439 человек с "Азовстали".

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