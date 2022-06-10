Джонсон призвал сделать все возможное для освобождения британцев, приговоренных в Донецке к казни. Что дальше?

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Эйден Аслин (слева), Шон Пиннер (справа) и Садун Брагим (в центре) во время вынесения приговора

Автор фото, Itar - Tass News Agency

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Эйден Аслин (слева), Шон Пиннер (справа) и Садун Брагим (в центре) во время вынесения приговора

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов своего правительства сделать все от них зависящее для освобождения двух британцев, которых суд самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг приговорил к смертной казни за участие в войне против российской армии. Тем временем МИД России заявил, что Шон Пиннер, Эйден Аслин и третий приговоренный - марокканец Садун Брагим - не имеют права на статус военнопленных.

Непризнанный "суд ЛНР" признал этих людей виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вместе с тем, все трое - военнослужащие вооруженных сил Украины, подписавшие контракты еще до начала российского вторжения. Они жили в Украине как минимум несколько лет, у одного из них есть украинский паспорт.

Представитель британского правительства заявил в пятницу, что премьер-министр "был потрясен вынесенным приговором", внимательно следит за этим делом и "просит министров сделать все, что в их силах, чтобы воссоединить соотечественников с их семьями как можно скорее".

"Мы целиком и полностью осуждаем фиктивный смертный приговор, вынесенный этим людям. Нет никакого оправдания нарушению права на защиту, которым они должны обладать", - добавил представитель кабинета.

Британское правительство считает, что приговоренные британцы должны получить статус военнопленных, которые пользуются защитой согласно Женевской конвенции. Об этом же заявили в международной правозащитной организации Amnesty International.

"Женевские конвенции и их базовые протоколы лежат в основе международного гуманитарного права, которое имеет основополагающее значение для защиты людей во всем мире от страданий войны, - сказала в интервью Би-би-си эксперт Amnesty Нина Навид. - И очень опасно, когда страны начинают отступать от этих принципов". По ее мнению, смертные приговоры британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину могут быть использованы для грязной дипломатической игры против Британии, которая поддерживает Украину в войне.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (которое Россия неоднократно обвиняла в необъективности) тоже раскритиковало приговор, поставив под сомнение обеспечение справедливого судопроизводства в ДНР.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что обсудила с руководителем внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой их совместные усилия по освобождению пленных британцев. Сразу после вынесения приговора, она заявила, что "приговор суда был полной фикцией и не имеет никакой легитимности".

Что говорит Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу назвал Аслина, Пиннера и Брагима "наемниками" и заявил, что их приговорили к казни на основе законов ДНР. "На данный момент все процессы идут на основе законодательства Донецкой Народной Республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР, - сказал он. - Все остальное - предметы спекуляций. Я бы не стал внедряться в работу судебной системы ДНР".

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Адвокат приговоренных Павел Косован заявил, что его подзащитные не ожидали вынесения смертного приговора и намерены обжаловать его.

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А официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что приговоренные к смертной казни в ДНР не могут рассчитывать на защиту как военнопленные. "Упомянутые граждане являются не военнопленными, а наемниками, - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте МИДа. - Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного".

"Со своей стороны мы неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников", - добавила Захарова.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в пятницу вечером заявил, что власти Великобритании не предпринимали попыток связаться с руководством самопровозглашенной республики. "Думаю, забирать их никто не будет. На меня точно не выходили, и на наших руководителей, я знаю, тоже никто не выходил", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Британия - так же как почти все страны мира - не признает Донецкую народную республику, поэтому не поддерживает с ее руководством никаких контактов. Ранее Россия уже попыталась поставить Лондон в неловкое положение, когда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Британия будет обжаловать приговор, то таким образом признает легитимность суда ДНР, а значит - и суверенитет этого образования.

По словам Пескова, Британия также не обращалась по этому вопросу к России.

Анализ: политическая игра

Джеймс Ландейл, дипломатический корреспондент Би-би-си

Эйден Аслин и Шон Пиннер, возможно, и были приговорены к смерти, но ход дальнейших событий, вероятно определит политика, а не законы.

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Мария Захарова заявила, что обращений, касающихся Эйдена Аслина и Шона Пиннера, от британской стороны в МИД России не поступало

В краткосрочной перспективе, по всей видимости, они подадут апелляцию на решение суда. По данным российских СМИ, у них для этого есть месяц.

Однако пока министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не вызывала посла России в Лондоне.

Британские чиновники опасаются, что если Британия сделает это предметом двухстороннего спора с Россией, это может подкрепить ложные утверждения о том, что эти люди были наемниками, а не двумя британцами, для которых Украина стала домом и которые несколько лет служили в ее вооруженных силах.

Точно так же Трасс не может вести официальные переговоры с властями в Донецке, поскольку Великобритания не признает ДНР как независимое государство.

Поэтому сейчас все надежды Аслина и Пиннера связаны с возможным обменом пленными между Украиной и Россией. Однако до этого момента может пройти еще некоторое время, если Россия захочет использовать этих людей для оказания политического давления на Великобританию.

Ранее российские СМИ публиковали видеозаписи, на которых Пиннер и Аслин просили Бориса Джонсона помочь с их обменом на политика и бизнесмена Виктора Медведчука, главу пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Медведчук в данный момент арестован по подозрению в госизмене.

"Им нужны врачи и адвокаты"

Ричард Фуллер, член британского парламента от Северного Бедфорда, где живет семья Пиннера, поговорил с его матерью и отчимом, которые "очень и очень обеспокоены".

По словам Фуллера, для матери Шона Пиннера сейчас самое главное, чтобы ее сын и Эйден Аслин получили доступ к медицинской и независимой юридической помощи. "Это вопрос гуманитарного порядка. Речь идет о правах человека, которые гарантированы международным правом", - говорит Фуллер.

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Семьи приговоренных надеются,что их родные смогут получить помощь независимых юристов и медиков

Роберт Дженрик, член парламента от Ньюарка, где живет семья Аслина, заявил, что вынесение приговора британским гражданам марионеточным судом самым вопиющим образом нарушило Женевскую конвенцию. Дженрик надеется, что их вернут к семьям после обмена военнопленными.

Отец Саадуна Брахима сказал марокканскому изданию Madar21, что его сын был не наемником, а студентом в Украине, когда Россия начала вторжение.

Суд прошел в кратчайшие сроки и не был доступен для журналистов. Все новости, поступавшие из суда, появлялись в российских государственных СМИ.

Прокремлевские журналисты публиковали лишь краткие видеозаписи с этого процесса. При этом родственники осужденных неоднократно говорили, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.

Как они оказались в Украине?

Британец Эйден Аслин собирался жениться в начале апреля. В 2018 году британец переехал из английского Ньюарка в Украину к своей девушке и вскоре стал морским пехотинцем в вооруженных силах страны, получив второе гражданство - Украины.

Подразделение, в котором служил Аслин, обороняло осажденный российскими войсками Мариуполь. Бомбардировки города шли каждый день. Подразделение было отрезано от основных сил украинской армии. На собственную свадьбу Эйден Аслин не попал.

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Смертный приговор двум британцам и марокканцу, воевавшим на стороне Украины. Видео

21-летний марокканец Саадун Брагим тоже был в Мариуполе. "ДНР-овцам" он сказал, что не мог найти в Марокко работу, поэтому в 2019 году переехал в Украину. Семья помогла ему купить билет до Полтавы за 100 долларов. В течение года на курсах Саадун изучал русский, после чего поступил в Киевский политехнический институт на факультет авиационных и космических систем, но не закончил его. В 2021 году Брагим подписал трехгодичный контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Бывший менеджер по переработке отходов из Британии Шон Пиннер, по словам родственников, переехал с женой в Украину и позднее подписал контракт с вооруженными силами страны. Трехлетний контракт Пиннера должен был закончиться в конце этого года. После он планировал заниматься гуманитарной работой, но началась война.

Все трое оказались в осажденном Мариуполе, участвуя в обороне города. Из здания завода "Азовсталь" Эйден Аслин иногда выходил на связь с семьей, сообщал, что с ним все в порядке, отправлял друзьям видео для публикации в соцсетях. "Однажды он позвонил мне и сказал, что у них не осталось оружия для борьбы", - рассказала Би-би-си его мать Энг Вуд.

В конце мая военнослужащие, неделями оборонявшие "Азовсталь", сдались в плен. Всего в России и на подконтрольных ей территориях Украины содержатся 2439 человек с "Азовстали".

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