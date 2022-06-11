США отменили тесты на ковид для въезда в страну. А в каких странах они еще остались?

7 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Путешественники в аэропорту Сан-Франциско

США заявили, что с воскресенья больше не будут требовать от авиапассажиров отрицательный тест на Covid-19 перед въездом в страну из-за границы, так же как Канада, Великобритания и многие другие страны. Но кое-где тесты все еще необходимы.

А в каких странах тесты еще остались?

Власти США заявили, что отменяют тесты из-за огромного прогресса, достигнутого страной в борьбе с вирусом. Кроме того, на отмене настаивала туристическая индустрия, так как необходимость делать тесты перед прилетом пугала путешественников, которые боялись застрять за границей.

Тесты отменяют с воскресенья, 12 июня.

Однако национальные центры по контролю и профилактике заболеваний пересмотрят эту политику через 90 дней. Власти заявили, что без колебаний восстановят тестирование, если в стране обнаружат новые штаммы коронавируса.

"Мы можем сделать этот шаг благодаря огромному прогрессу: мы создали жизненно важные вакцины и сделали методы лечения широко доступными, и эти инструменты работают для предотвращения серьезных заболеваний и смерти от коронавируса", - объяснил решение высокопоставленный чиновник, которого цитируют американские СМИ.

В январе 2021 года США ввели правила, требующие от авиапассажиров иметь отрицательный результат в течение трех дней перед полетом или предоставить доказательства недавнего выздоровления от вируса.

Президент США Джо Байден в декабре 2021 года ужесточил правила - отрицательный тест нужно было сдать не позднее, чем за 24 часа до полета, поскольку число заражений выросло из-за варианта "Омикрон".

При этом большинство неграждан США, которые хотят въехать в страну, по-прежнему должны быть вакцинированы.

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Число заражений в США резко упало с января 2022 года, хотя в последние недели цифры снова начали расти. Смертность остается намного ниже, чем в разгар пандемии.

Представители туристического сектора страны настаивали, что США отстают от других стран в переоценке политики тестирования.

Так, Великобритания отменила все требования к тестам на Covid-19 для поездок еще в марте, Канада сделала это тогда же.

Президент Ассоциации путешествий США Роджер Доу заявил, что изменение политики ускорит восстановление туристической индустрии США, а Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что это хорошая новость, поскольку отменяется неэффективная мера. Авиакомпания Virgin Atlantic тоже приветствовала этот шаг, заявив, что он поддержит восстановление трансатлантических путешествий этим летом.

Согласно исследованию Ассоциации путешественников США, отмена требования о тестировании, вероятно, привлечет в США в этом году дополнительно 5,4 млн посетителей, что увеличит траты на путешествия на 12%.

Решение Канады отменить тесты тоже было связано с улучшившейся эпидемиологической обстановкой и надеждой на восстановление объемов авиаперевозок и доходов от туризма.

Япония открывается для туристов

Автор фото, EPA Подпись к фото, Туристы в Японии будут обязаны носить маску на протяжении всего пребывания в стране

Власти Японии, где в пандемию действовали одни из самых жестких ограничений, сегодня начали принимать заявки на въезд в страну от туристов из 98 стран, в том числе из России, США, Великобритании, Китая, и Южной Кореи. Как ожидается, первые туристы начнут прибывать в страну в июле.

Пока что посещение страны разрешено только в организованных туристических группах, и власти страны считают, что пройдет некоторое время, прежде чем иностранные гости смогут приехать в Японию для индивидуального туризма.

Согласно правилам, туристы обязаны носить маски большую часть времени. Также они должны будут приобрести страховку для покрытия медицинских расходов в случае заражения ковидом. Ограничений по численности для туристических групп нет, однако на протяжении всего тура группу обязан сопровождать гид.

В Турцию и Грецию - тоже без теста

Автор фото, EPA Подпись к фото, Туристы в Мадриде прячутся от жары

На популярных у россиян направлениях - Турции, Греции, Испании, Таиланд - обязательное тестирование для туристов уже отменили. Где-то, как в Греции, это сделали на время высокого сезона - с 1 мая 2022 года по 31 августа. Где-то, как в Таиланде, Италии и Испании, отрицательный тест не нужен только тем, кто вакцинирован.

Китай по-прежнему закрыт

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Китае действует политика "нулевой толерантности" к заражениям коронавирусом

Одни из самых жестоких правил продолжают действовать в Китае, откуда началась пандемия. Международные поездки в Китай запрещены совсем, исключения сделаны только для граждан, резидентов и тех, у кого есть действующая виза.

Кроме того, тем, кому удастся въехать в страну, нужно сидеть на карантине в течение 14 дней в утвержденном правительством жилье за свой счет и повторно тестироваться - тоже за свой счет.

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