Джастин Бибер отменил турне из-за паралича лицевого нерва. Но у него высокие шансы на выздоровление

44 минуты назад

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Автор фото, Instagram/Justin Bieber

Канадский певец Джастин Бибер сообщил, что страдает параличом лицевого нерва и ему поставлен диагноз - синдром Ханта. Из-за этого ему пришлось отменить ближайшие концерты.

"Как видите, этот глаз не моргает. Я не могу улыбаться этой стороной лица… Полный паралич [правой] стороны", - сказал 28-летний певец в записанном для поклонников видеообращении в "Инстаграме".

Синдром Рамсея Ханта - это форма опоясывающего герпеса, поражающая лицевой нерв. Чаще всего заболевание возникает в результате активизации вируса ветряной оспы, который может десятилетиями оставаться в состоянии покоя в организме людей, перенесших ветрянку.

В начале 2020 года Бибер сообщил, что страдает болезнью Лайма, также известной как клещевой боррелиоз. Вдобавок к боррелиозу, который диагностировали у Бибера в конце 2019 года, он страдает хронической вирусной инфекцией, которая влияет на кожу, функции мозга, уровень энергии и здоровье в целом.

Болезнь застала Бибера в разгар его мирового турне. Он попросил своих поклонников проявить терпение, так как, по его словам, в ближайшем будущем он очевидно будет физически не в состоянии выступать.

"Это довольно серьезно, как вы можете видеть, - сказал Джастин на видео, безуспешно пытаясь моргать правым глазом. - Я бы хотел, чтобы это было не так, но, очевидно, мое тело говорит мне, что мне стоит немного отдохнуть".

По его словам, появившееся у него неожиданно свободное время он использует для восстановления, чтобы вернуться на сцену во всеоружии и продолжить делать то, для чего был рожден.

Бибер сказал, что делает упражнения для лица, чтобы как можно быстрее выздороветь, но он пока не знает, как долго будет продолжаться этот процесс.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бибер и его жена Хейли

По данным американских врачей, большинство пациентов с синдромом Ханта выздоравливают, однако в некоторых случаях его симптомы могут стать хроническими.

Британский врач Чарльз Ндука, специализирующийся на подобных заболеваниях, сказал агентству Рейтер, что около 75% больных синдромом Ханта, которые получают своевременную помощь, полностью избавляются от недуга.

"Я заметил, что на видео, которое опубликовал Бибер, есть некоторые признаки выздоровления, так что это обнадеживает, - сказал специалист. - При параличе лицевого нерва один из самых характерных симптомов - когда пациенты не могут полностью закрыть глаз и не могут улыбаться".

По словам Ндуки, до того, как к больным возвращается улыбка, сначала их лицо становится более симметричным - и признаки этого процесса заметны на видео Бибера.

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