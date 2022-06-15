ЕСПЧ отменил рейс из Великобритании в Руанду с нелегалами на борту

час назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, План Великобритании по высылке беженцев в Руанду подвергается жесткой международной критике

Первый рейс из Великобритании в Руанду с нелегалами на борту был отменен за несколько минут до взлета во вторник вечером по решению ЕСПЧ.

Boeing 767, зафрахтованный британским правительством примерно за 500 тыс. фунтов стерлингов, должен был вылететь из военного аэропорта в Уилтшире.

Пассажирами рейса стали нелегальные мигранты, просившие в Великобритании статус беженцев и попавшие под новый план британских властей, обнародованный в апреле этого года.

В рамках этого плана предусмотрено, что люди, которые смогли пересечь Ла-Манш в поисках политического убежища в Великобритании, будут переправляться в Руанду. В первую очередь это касается молодых выходцев из стран Африки.

Действия британских властей подверглись резкой критике со стороны многих британских политиков и международных благотворительных организаций. План депортации беженцев называют неоправданно жестоким, так как соблюдение их прав в Руанде не гарантировано.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что разочарована вмешательством ЕСПЧ в политику страны, и заверила, что следующий рейс в Руанду уже готовится к отправке.

Решению отправить рейс 14 июня предшествовали разбирательства в британских судах, но властям все же был дан зеленый свет.

На Даунинг-стрит уверены, что план правительства заставит нелегалов, которые думают добраться до берегов Великобритании, отказаться от своих намерений.

Активисты благотворительных организаций по делам беженцев указывают на то, что вмешательство ЕСПЧ в последний момент - беспрецедентный случай, который подчеркивает, насколько потенциально опасен план британского правительства.

ЕСПЧ постановил, что никто не может быть насильно посажен в самолет, пока Высокий суд не изучит план по высылке в Руанду и не вынесет решение о его легитимности. Слушания назначены на июль.

Судьба одного человека

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На самом деле "рейс нелегалов" был отменен из-за одного человека - иракца, известного в прессе под инициалами КН.

Некоторое время назад он подал судебный иск против решения британских властей о его транспортировке в Восточную Африку. Недавно Высокий суд постановил, что в случае удовлетворения иска КН будет возвращен из Руанды обратно в Британию. Однако само это решение подразумевало, что дожидаться судебного решения КН может где угодно.

Между тем Европейский суд по правам человека считает, что не существует юридически применимого механизма, гарантирующего его возвращение из Восточной Африки.

В документе из Страсбурга говорится, что существует "реальный риск непоправимого вреда" для КН, если он вылетит назначенным рейсом.

В результате все пассажиры покинули борт самолета, а лайнер вернулся по месту приписки в одном из аэропортов Испании.

В решении ЕСПЧ также отмечено, что Высокий суд Лондона ранее тоже сомневался в способности Руанды обеспечить безопасность направляемых туда беженцев.

Власти Британии не намерены сдаваться

Министр МВД Великобритании Прити Патель заявила, что правительству не в первый раз приходится сталкиваться с препонами в проводимой им политике депортаций. Она заверила, что все, кого не удалось отправить с первой попытки, улетят следующим рейсом.

По ее словам, власти всегда знали, что воплотить в жизнь их замыслы будет нелегко, но выразила удивление вмешательством ЕСПЧ после того, как британский суд вынес свой вердикт.

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил своему кабинету, что люди, подрывающие политику, связанную с Руандой, содействуют деятельности преступных группировок, и заявил, что правительство не поддастся давлению.

Правительство Руанды со своей стороны заявило, что оно по-прежнему привержено сделке с Великобританией, и неудача с первым рейсом не повлияет на договоренности.