"Газпром" еще больше сократил поставки в Европу. Теперь по "Северному потоку"

11 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Газохранилище в немецкой Баварии

"Газпром" с начала июня сократил поставки газа в ЕС по своему основному трубопроводу "Северный поток" на треть, причем в понедельник спад был самым резким, а во вторник российская монополия предупредила, что новое сокращение - надолго.

"Газпром" сослался на технические проблемы компрессорной станции "Портовая", в результате которых Ростехнадзор запретил компании эксплуатировать часть газоперекачивающих агрегатов. Ремонтом, как не преминули заметить в "Газпроме", занималась компания Siemens, свернувшая сотрудничество с Россией после ее вторжения в Украину.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей… поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки", - сообщил "Газпром" в своем "Телеграме".

В мае Россия стабильно качала по "Северному потоку" 170 млн кубометров в день, согласно европейской статистике. Однако в первый июньский уикенд поставки сократились до 155 млн, во второй - до 145 млн, а в понедельник 13 июня рухнули до 117 млн.

Поставки российского газа в Европу по двум другим действующим трубопроводам относительно стабильны: около 20 млн кубометров в сутки через Турцию и примерно 40 млн - через Украину. "Ямал-Европа" выключен давно, а транзит через Украину сократился на треть в мае, поскольку Киев отказался принимать российский газ через газораспределительный пункт "Сохрановка" на оккупированной российской армией территории Луганской области.

Подконтрольный Кремлю "Газпром" еще минувшей осенью посадил Европу на сухой паек, а после решения Владимира Путина отправить армию в Украину Россия и ЕС перешли к открытой энергетической войне.

ЕС ввел отложенное частичное эмбарго на российские уголь и нефть и собрался сократить на две трети закупки газа к концу года, но сначала собирался пополнить газохранилища к грядущему отопительному сезону. Сокращение поставок по "Северному потоку" поставит под угрозу эти планы и обещает новый виток роста цен на газ в Европе.

Прошлой зимой они побили все исторические рекорды, а следом выросли и цены на все остальное топливо. Западный мир в итоге столкнулся с экономическим кризисом, едва успев оправиться от пандемии, а Россия получает рекордные доходы от продажи энергоносителей, несмотря на сокращение поставок и скидки на ее сорта нефти.