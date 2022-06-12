"Вкусно и точка". Что открылось в Москве вместо "Макдоналдса"

час назад

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Автор фото, Reuters

Первые 15 точек под новым брендом, который должен заменить "Макдоналдс", ушедший из страны в знак протеста против военной агрессии России, начали работать с 12 июня. Среди них - ресторан быстрого питания на Пушкинской площади, который был первым рестораном, открытым в России настоящим "Макдоналдс" в 1990-м году.

Компания "Макдоналдс" приостановила работу своих ресторанов в России в марте 2022 года, после военного вторжения России в Украину.

В мае крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания объявила об уходе с российского рынка после 32 лет работы и продаже бизнеса.

Свое решение в компании объяснили гуманитарным кризисом, вызванным войной России в Украине, а также тем, что сохранение бизнеса в стране "более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's".

16 мая компания, доля которой на рынке общепита достигала 7%, при посредничестве минпромторга продала бизнес российскому собственнику. Покупателем стал бизнесмен Александр Говор, который владел франшизой McDonald's с 2015 года, управляя 25 ресторанами в Сибири. Он также совладелец нефтеперерабатывающей компании "НефтеХимСервис", владелец отеля Park Inn и сети частных клиник "Гранд Медика" в Новокузнецке.

Автор фото, Reuters

Сеть быстрого питания насчитывала 850 предприятий в 62 регионах страны. Новый собственник обещает, что все они возобновят работу в ближайшие месяц-полтора.

Открытие ресторана под новым брендом на Пушкинской площади прошло с размахом - ресторан открылся в полдень по Москве и к этому времени возле него уже собралось много интересующихся. Открытие даже посетил мэр Москвы Сергей Собянин, который обратился с речью к руководству и сотрудникам ресторана.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Открытие ресторана "Вкусно и точка" на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года

"С праздником и с открытием ресторана! Мы волновались за вас, за судьбу сотрудников, за тех, кто поставлял вам продукцию - огромное количество людей, десятки тысяч. Ну и, конечно, сотни тысяч ваших посетителей, которые любили вашу продукцию. Принято считать, что она какая-то американская, на самом деле все наше, российское [производство]. Осталось сменить бренд, вывеску, и все будет по-прежнему. Спасибо огромное, что вы набрались терпения, сохранили команду, это очень важно, сохранили такую сеть", - заявил мэр.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Открытие ресторана "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года

Впрочем, руководство ресторана уже предупредило, что совсем по-прежнему - не будет, несмотря на весь оптимизм Собянина.

Так, вместо Coca-Cola, в ресторане будет предложена некая новая газировка, сообщил гендиректор сети Олег Пароев.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Упаковки для еды лишились привычного логотипа и красного цвета - например, картошка фри теперь просто в белом стаканчике.

"Некоторые наши поставщики уходят с российского рынка, и мы тоже будем искать замену. У нас определенные запасы Coca-Cola, мы будем на них работать какое-то время, в настоящее время идет тендер на выбор нового вкуса, ведь рано или поздно запасы закончатся. Новая "Кока-кола" не будет производиться в России, я уверен, что их уважаемые конкуренты произведут замечательные вкусы, мы выберем лучший", - сказал Пароев.

Автор фото, Reuters

Он также добавил, что "Биг Мак", а также технология "Макфлури" (мороженое) в глазах потребителей ассоциируются с брендом "Макдоналдс", "поэтому их рецептура использоваться не может и новые владельцы будут искать им "достойную замену".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Биг Мака" в меню больше нет

Меню обновленного ресторана "Макдоналдс" осталось прежним, но названия блюд изменены - из них убрана приставка "Мак".

В меню значатся "Чизбургер" и "Двойной Чизбургер", бургеры "Гранд" и "Двойной Гранд", "Гранд Делюкс", "Фиш Бургер", картофель фри, пирожки, наггетсы, креветки, а также куриные крылышки, мороженое с начинками. Цены в категории еды варьируются от 39 рублей за вафельный рожок до 348 рублей за "Двойной Гранд". В напитках цены варьируются от 55 рублей за чай до 109 за кофе-глясе.

По словам сотрудников заведения, также изменилась упаковка продукции, персонал приступил к работе в прежнем составе, никто из работников не уволился.