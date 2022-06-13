Поклонская лишилась поста в Россотрудничестве. Она называла Z символом трагедии

час назад

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Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Бывший депутат Госдумы и прокурор Крыма Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя главы Россотрудничества. Она была назначена на этот пост в начале февраля 2022 года. После начала войны в Украине Поклонская подверглась публичной критике из-за того, что назвала букву Z символом трагедии и горя.

В указе президента не объясняется, с чем связана отставка Поклонской, сама она заявила, что решение принято из-за ее перехода на новую работу. О какой работе идет речь, она не уточнила.

Еще месяц назад в интервью немецкому изданию Der Freitag Поклонская говорила, что продолжит работать в Россотрудничестве столько, сколько ей "позволит руководство", потому что так она может помогать людям.

Владимир Путин назначил Поклонскую на пост заместителя руководителя Россотрудничества 2 февраля. В ведомстве она занималась защитой прав соотечественников.

"Наталья Владимировна за время работы проявила себя бесстрашным и эффективным борцом за права соотечественников, занималась правозащитной работой, организовывала доставку гуманитарной помощи в освобождённые районы Украины [так российские власти называют захваченные в ходе войны территории - прим. Би-би-си], сделала очень многое для возвращения наших военнопленных домой", - говорится в заявлении Россотрудничества в "Телеграме".

Наталья Поклонская стала одним из немногих российских официальных лиц, публично не поддержавших войну в Украине.

В конце апреля она дала интервью журналистам проекта "Живой гвоздь", в котором заявила, что буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины.

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"Да потому что гибнут и русские солдаты - россияне, и родители получают разные известия. Это беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет", - пояснила она.

Уже на следующий день начальник Поклонской, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, назвал эти высказывания "определенным волюнтаризмом и выражением свободы мнений госслужащими" и пообещал сделать выводы.

"Проясняю: символ Z, которым отмечена наша военная техника, так же как и V, стали самым народным символом поддержки нашей армии и сил освобождения, стали символами самого освобождения Украины от очевидного зла - террористов и бандформирований режима", - написал он.

"Солдаты и обычные люди теряют жизни, многие искалечены и сколько ещё их будет... Сколько военнопленных, сколько горя... Это всё называется бедой, трагедией, катастрофой", - отреагировала Поклонская.

Уход Поклонской с поста Примаков пока не комментировал.

Кроме того, 31 марта Поклонская дала интервью журналистке Катерине Гордеевой, в котором назвала российское вторжение в Украину катастрофой.

"Действительно, Украина - это не Россия. [...] Если бы меня спросили год-два или месяц назад, а вот правда, что люди бы принимали с цветами [российских солдат] по всей Украине - я бы сказала, что нет. [...] Но я понимаю, Донбасс - это отдельная история. Это тоже огромная трагедия. Но сейчас говорится про всю остальную часть Украины. Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Днепр, Запорожье, Полтава, Львов", - заявила она.

11 мая Поклонская дала интервью немецкому изданию Der Freitag, где сказала, что, будучи гражданкой России, она продолжает быть украинкой и гордится этим и любит две свои Родины - Украину и Россию.

Экс-прокурор, экс-депутат и неудавшийся посол

До того как получить пост в Россотрудничестве, в октябре 2021 года Наталья Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде. СМИ называли ее отправку в эту страну почетной ссылкой. Впрочем, уже в январе она заявила, что не собирается вступать в должность из-за изменившихся личных обстоятельств.

До назначения послом Поклонская - с октября 2016 года - была депутатом Госдумы, где с начала созыва возглавляла комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы. Российские СМИ писали, что Поклонскую не хотели видеть в Госдуме следующего созыва из-за не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений.

В частности, Поклонская оказалась единственным депутатом фракции "Единая Россия", кто в первом чтении проголосовал против повышения пенсионного возраста (во втором, решающем чтении, за проект закона она не голосовала), а также привлекла к себе много внимания, когда активно боролась с фильмом Алексея Учителя "Матильда".

Год назад Поклонская заявляла, что готова снова стать прокурором Крыма - эту должность она занимала с марта 2014 года, после аннексии полуострова Россией, вплоть до своего избрания в Госдуму.

До 2014 года Поклонская много лет работала в украинских органах прокуратуры, но в 2014 году она перешла на сторону российских властей и стала одним из символов "Русской весны". Новый прокурор Крыма, в погонах и с характерной внешностью, получила прозвище "няш-мяш" - и стала популярной даже у японских любителей аниме.