Исчезновение в Амазонии: полиция отрицает, что тела британца и бразильца найдены

9 минут назад

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Автор фото, Guardian News and Media Подпись к фото, Бруно Перейра (слева) и Дом Филипс в 2018 году

Бразильская пресса сообщила, что в дальнем глухом углу бассейна Амазонки нашли тела пропавших 5 июня британского журналиста Дома Филипса и эксперта по местным племенам Бруно Перейры. Однако полиция вскоре выступила с опровержением.

Полиция заявила, что пока нашла лишь вещи пропавших путешественников, а также изучает некий "биологический материал". Ранее полиция сообщала о крови, обнаруженной на лодке подозреваемого в убийстве Филипса и Перейры.

В понедельник один известный в Бразилии журналист, пишущий на темы охраны окружающей среды, объявил, что жене Дома Филипса сообщили об обнаружении тел.

Затем другие издания тоже написали, что родные Филипса проинформированы о находке.

В Униважа, ассоциации племен долины реки Жавари, где пропали Филипс и Перейра, Би-би-си сказали, что тела еще не найдены.

По информации из местных источников, Филипс и Перейра пытались защищать местные племена от браконьеров и наркоторговцев, и за это им угрожали.

Подпись к фото, Долина реки Жавари на северо-западе Бразилии почти не тронута цивилизацией. Бразильские законы охраняют местные племена от ее вмешательства. Но охраняют не очень эффективно

Оба пропавших очень хорошо знали этот регион на северо-западе Бразилии, у границы Перу и Колумбии.

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Дом Филипс жил в Бразилии больше десяти лет и писал для британской газеты Guardian.

Бруно Перейра - сотрудник правительственного бюро по делам коренных племен, эксперт по племенам Амазонии, взял отпуск, чтобы сопровождать Филипса в поездке в этот регион.

В последние несколько лет, при новом президенте Жаире Болсонару, власти Бразилии сильно сократили ассигнования на защиту среды обитания коренных племен.

В результате в джунглях бассейна Амазонки, и в частности в долине Жавари - регионе размером с Сербию или Азербайджан, расцвели браконьерство, бесконтрольная вырубка и наркотрафик из соседних Колумбии и Перу.

Бруно Перейра пытался бороться со всем этим. Он помогал племенам долины Жавари документировать инциденты и преступления, учил людей пользоваться дронами и GPS, чтобы выслеживать браконьеров.

По словам представителей местных племен, за несколько дней до исчезновения Перейры и Филипса им угрожали смертью.

"Эти общины здесь все больше и больше чувствуют себя брошенными. Федеральные власти их никак не поддерживают", - сказал корреспондентам Би-би-си местный житель Рубеней де Кастру Алвеш, который с 2015 года возит в долину Жавари туристов, желающих порыбачить.

Филипс и Перейра останавливались в его отеле в городке Аталая-ду-Норти.

Местные жители, буквально борющиеся за выживание, становятся легкой добычей для наркокартелей, которые втягивают их в свою деятельность. А наркокартели - страшный враг для тех, кто в этих местах пытается ввести какой-то закон и порядок.

Возможно, поэтому местные жители предчувствовали, что с Перейрой что-то случится.

"Эти угрозы, они были уже давно. Так что это предсказуемая трагедия", - сказал Би-би-си глава местного племени Марубо Мануэль Чоримпа.

Автор фото, RICARDO OLIVEIRA/AFP Подпись к фото, Один из объектов браконьерства в долине Жавари - огромная рыба пиракуку (апараима), считающаяся живим ископаемым

На прошлой неделе полиция арестовала подозреваемого в убийстве Филипса и Перейры, местного жителя Амарильдо да Косту.

На лодке да Косты были найдены пятна крови. Однако его мать утверждает, что это - кровь свиньи, которую ее сын зарезал незадолго до ареста.