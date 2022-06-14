Выбор сократился вдвое. Куда можно улететь этим летом из России?

46 минут назад

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Автор фото, Aleksandr Demyanchuk/TASS Подпись к фото, Российскому путешественнику, чтобы попасть в Европу, нужно лететь с несколькими пересадками. Поэтому количество вариантов отдыха за границей значительно сократилось

Война и санкции вновь закрыли небо вокруг России. В начале июня 2022 года из страны прямым рейсом можно было улететь всего в 19 стран. В феврале 2022 года, до вторжения в Украину, эта цифра достигала почти 50 - хотя тогда еще действовали ковидные ограничения.

Уже третий год подряд туристическая отрасль в России живет в кризисном режиме: первые два года она страдала от пандемии коронавируса и соответствующих ограничений, а в 2022-м ситуацию радикально изменило вторжение России в Украину.

С конца февраля западные страны одна за другой стали закрывать свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Западные перевозчики также перестали летать в Россию.

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В результате небо вокруг страны оказалось закрытым. К началу июня туристы из России могут добраться без пересадок в 19 стран, подсчитала Би-би-си на основе данных Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Это более чем в два раза меньше, чем в феврале 2022 года. За два дня до начала войны из России можно было улететь прямыми рейсами почти в 50 стран мира, подсчитала Би-би-си на основе АТОР (для этого использовался сервис Waybackmachine).

Правда, около десятка из них все равно не принимали туристов из России из-за ковидных ограничений - либо путешественникам нужно было проходить карантин, либо нужен был европейский сертификат о вакцинации.

Однако за время войны многие подобные ограничения в мире были сняты. Если бы войны не было, то из России в начале июня можно было бы улететь по куда большему количеству направлений.

Новые транспортные хабы

Теперь российскому путешественнику, чтобы попасть в Европу, нужно лететь с несколькими пересадками. Одним из самых популярных транспортных хабов остается Стамбул, куда можно попасть из России.

В Турцию летают сразу несколько российских авиакомпаний - Red Wings, Azur Air, "Аэрофлот" и другие. Однако большую часть рейсов выполняют иностранные перевозчики, в первую очередь - Turkish Airlines. В отличие от российских авиакомпаний, против нее не введено никаких ограничений, она может летать в Россию и из России свободно.

Турецкие перевозчики летают еще и быстрее - в отличие от российских авиакомпаний, им не нужно облетать территорию ЕС. Например, рейс Москва-Анталия у Turkish airlines длится около четырех часов (по данным сервиса Flightradar), а рейс по тому же маршруту у российской компании Red Wings - почти пять.

Важным хабом стал сербский Белград - прежде всего для полетов в Европу. Власти Сербии отказываются присоединяться к санкциями ЕС, а национальный перевозчик Air Serbia все еще летает прямыми рейсами в Москву и Санкт-Петербург. Более того, 12 июня авиакомпания собиралась начать перелеты в Сочи - и, судя по данным сервиса Flightradar, они действительно начали выполняться.

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Сербия остается фактически единственной страной Европы, с которой Россию связывают прямые рейсы. Страны ЕС недовольны отказом властей Сербии присоединиться к санкциями. Например, в конце мая в Европарламенте выражали недовольство "непрерывными полетами между Белградом и Москвой".

В конце мая, по данным "Агентства", в Москве оказался заблокирован один из самолетов Air Serbia. Проблема была в позиции производителя одной из запчастей, который не хотел согласовывать ремонт, проведенный в Москве. В конце концов самолет вылетел из России с задержкой в несколько дней. Судя по данным сервиса Flightradar, этот борт продолжил летать в Москву в июне.

Популярность начали набирать и страны Персидского залива - пересадку по пути из Москвы можно сделать в Дубае или Бахрейне, но лететь через них в Европу явно намного дольше.

Из европейских городов неожиданно транспортным хабом стал Вильнюс, но туда россияне попадают, пересекая сухопутную границу.

Однако, судя по данным АТОР, организованные туристы в основном летают в те страны, куда можно добраться напрямую - это Турция, Египет и самопровозглашенная Абхазия. И, конечно, в саму Россию.

В России с помехами

Война внесла свои коррективы и в путешествия по России: уже три месяца большая часть аэропортов юга страны не работает. 11 июня Росавиация в 18-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России, на этот раз - до 18 июня.

Поэтому туристы едут в Краснодарский край, ведь Сочи - один из немногих курортов, где аэропорт по-прежнему открыт. Так, из всех проданных туров по России около 60% продаж приходится на Краснодарский край, следует из данных АТОР.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, С конца февраля западные страны одна за другой стали закрывать свое воздушное пространство для российских авиакомпаний

На оккупированный Россией Крым приходится порядка 12-15% бронирований. АТОР писал, что бронирования в Крым в этом году упали на 50-80% по сравнению с 2021 годом. Аэропорт Симферополя остается закрытым.

В 2021 году этот аэропорт обслужил 6,8 млн человек - это максимум за всю его историю. На лето было запланировано расширение географии полетов до 50 российских городов.

Туристы все же пытаются отдохнуть в Крыму, но добираются туда по земле. Сейчас 70% от турпотока в регион приходится на тех, кто добирается туда на автомобиле, сообщало министерство туризма Крыма.

Однако по данным тех же крымских властей, дорога из Центральной России на полуостров на автомашине занимает от 10 до 13 часов.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в середине мая говорила о том, что продажи отелей в Крыму на лето упали в пять раз. Однако пресс-служба полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе отрицала массовый отказ от бронирования.