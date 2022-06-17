Украина вводит визовый режим для граждан России
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С 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для российских граждан.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства, предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - говорится в его заявлении.
По его словам, кабмин должен принять это решение сегодня.
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