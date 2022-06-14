Художнице Юлии Цветковой запросили больше трех лет колонии за рисунки вульв

час назад

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Автор фото, Yulia Tsvetkova

Художнице и фемактивистке Юлии Цветковой (объявлена СМИ, выполняющим функции "иноагента") запросили три года и два месяца колонии по делу о распространении порнографии. Такое обвинение ей предъявили из-за рисунков вульв, которые она публиковала в паблике во "ВКонтакте".

О том, что прокуратура попросила суд назначить Цветковой три года и два месяца колонии общего режима, сообщила мать художницы Анна Ходырева. Дело Цветковой в закрытом режиме рассматривает Центральный суд Комсомольска-на-Амуре.

Дело по статье о распространении порнографии (п. "б", ч. 3 ст. 242 УК РФ) против Цветковой возбудили в ноябре 2019 года. Поводом стали публикации в группе "Монологи вагины" в социальной сети "ВКонтакте" - там Цветкова выкладывала рисунки женских половых органов, сделанные ею и другими художниками.

Цветкова объясняла, что ведет паблик, чтобы снять табу с женской физиологии. "Моя цель изначально была делать паблик не сексуальным, не эротическим, а бодипозитивным. А между бодипозитивом и эротикой есть разница", - говорила она в интервью Би-би-си.

С конца ноября 2019 года по середину марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. Затем ей изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

В марте 2021 года дело Цветковой передали в суд. В мае прошлого года художница провела голодовку, добиваясь открытого процесса.

До уголовного преследования Цветкова руководила молодежной театральной студией "МЕРАК", которую пришлось закрыть из-за травли. В марте 2019 года к показу была запрещена постановка "Розовые и голубые", которая, как объясняла Цветкова, была направлена на развенчивание стереотипах о мальчиках и девочках.

После возбуждения уголовного дела Цветкову дважды штрафовали за публикации в социальных сетях по статье о "гей-пропаганде" среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП) - сначала на 50, а потом на 75 тысяч рублей.

В 2020 году Цветкова вошла в список 100 самых влиятельных женщин по версии Би-би-си.

3 июня минюст России включил художницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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