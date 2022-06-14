Навального увезли из колонии в Покрове в неизвестном направлении

час назад

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Автор фото, Reuters

Политика Алексея Навального, который был приговорен к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду, вывезли из колонии общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области, сообщают его соратники.

"Алексея Навального увезли из ИК-2. Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14:00, а потом сказали: "Нет такого осужденного". Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут - мы не знаем", - написала в своем телеграм-канале пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили", - сказала ТАСС адвокат Ольга Михайлова.

Федеральная служба исполнения наказаний пока не комментирует ситуацию.

"Ни адвокатам, ни родственникам Алексея о его переводе, разумеется, заранее не сообщали. По слухам, его собирались переводить в колонию строгого режима ИК-6 "Мелехово", но действительно ли его везут туда и когда привезут, узнать пока невозможно", - добавила Ярмыш.

22 марта Лефортовский суд Москвы на выездном заседании, которое проходило в колонии №2 в Покрове, приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в особо крупном мошенничестве при сборе пожертвований от сторонников и неуважении к суду при рассмотрении дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.

4 мая Навальный сообщил, что его переведут в ИК-6 в Мелехово - это тоже во Владимирской области. Его заявление было опубликовано в соцсетях политика: "Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют "тюрьму в тюрьме" для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти".

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24 мая Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, приговор вступил в силу, и Навального должны были перевести из покровской колонии №2 общего режима, где он отбывал срок по делу "Ив Роше", в колонию строгого режима.

Колония строгого режима от общего отличается условиями содержания. В колониях строгого режима осужденные имеют большие ограничения - по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счета и длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе.

"Проблема с переводом в другую колонию не только в том, что колония строгого режима гораздо страшнее. Все то время, пока мы не знаем, где Алексей, он остается один на один с системой, которая уже пыталась его убить. Поэтому сейчас главная задача - найти его как можно скорее", - пишет Ярмыш.

На ужесточение условий содержания за решеткой обращал внимание и сам Навальный на заседании Мосгорсуда, которое было отложено по его просьбе, чтобы политик мог провести длительное свидание в колонии с семьей.

"Я нахожусь в колонии общего режима. Длительное свидание с родственниками у меня есть один раз в три месяца, - объяснял Навальный. - Если вы мне приговор мой утвердите, я перевожусь в колонию строгого режима. Никто не понимает, как там все будет устроено. В обычной ситуации человек находится в СИЗО, но я нахожусь в колонии общего режима, у меня есть право на это свидание. Там у меня будет свиданий еще меньше, и это свидание сгорит".

"Очевидно, что повторный суд должен был - по задумке того, кто его организовал - ухудшить состояние Навального, увеличить срок и изменить условия пребывания", - комментировал новый приговор оппозиционеру политолог Глеб Павловский.

"Никакого политического смысла в этом не было, потому что [Навальный] радикально удален из политической жизни. В этом можно видеть только мстительность в его отношении - и никакой реальной цели", - говорил Павловский Би-би-си.

По версии следствия, с которой согласились суды двух инстанций, Навальный вместе с соратниками похитили деньги жертвователей, переводивших их им для борьбы с коррупцией и на проведение "предвыборной кампании на должность президента". Навального также осудили за оскорбительные высказывания в адрес мировой судьи, которая рассматривала дело об оскорблении ветерана Артеменко в 2021 году.

"В этом деле нет ни состава, ни события преступления, - заявляла Би-би-си адвокат политика Ольга Михайлова. - Мы также считаем, что суд незаконно назначил Навальному отбывание наказания в колонии строгого режима, признав якобы совершенное им преступление рецидивом. Но речь в этом деле идет о периоде, когда еще действовал назначенный Навальному условный срок по делу "Ива Роше", а Уголовный кодекс в таких случаях запрещает признавать рецидив. Так что новый приговор Навальному вообще не имеет права на существование".

Защита обещала обжаловать приговор в кассационной инстанции.

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