Россия ввела санкции против полусотни британцев - в том числе журналистов Би-би-си

15 минут назад

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Подпись к фото, Тим Дэйви, Орла Герин и Клайв Мири

МИД России внес в свой санкционный список 49 британцев - руководителей и корреспондентов "ряда крупнейших британских СМИ", а также людей, связанных с оборонным комплексом. Это ответ на несколько раундов санкций Великобритании в отношении российских журналистов и пропагандистов.

Меры приняты в ответ на персональные санкции, которые были введены Британией в отношении "ведущих журналистов" России и глав компаний оборонного комплекса, сказано в заявлении российского министерства. В стоп-лист помимо журналистов попали "представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании".

В журналистском списке 29 фамилий - семеро человек работают на Би-би-си. Это председатель совета управляющих Ричард Саймон Шарп, гендиректор Би-би-си Тим Дэйви, корреспондент и ведущий Клайв Майри, ведущий Ник Робинсон, корреспонденты Пол Адамс и Ник Бик, а также журналистка Орла Герин, чей репортаж из находящегося под постоянными обстрелами украинского Лисичанска только что опубликовала Русская служба Би-би-си.

В список не вошли сотрудники московского бюро Би-би-си, которые продолжают передавать новости из Москвы после начала российского вторжения в Украину.

В стоп-листе оказались пятеро сотрудников газеты Guardian, в том числе главный редактор газеты Кэтрин Софи Винер и корреспондент Люк Хардинг, которому Москва отказывала во во въезде еще в феврале 2011 года (СМИ называли его первым в современной истории западным журналистом, высланным из России).

Под санкции попали главный редактор Times и редактор военных новостей газеты, два обозревателя Sunday Times, один обозреватель Financial Times, четверо сотрудников газеты Daily Telegraph, включая главного редактора, двое журналистов телеканала Sky News и другие.

Все они, по мнению МИД России, причастны к "преднамеренному распространению лживой и однобокой информации о России и событиях на Украине и в Донбассе", своими "предвзятыми оценками" способствуя "разжиганию русофобии" в британском обществе.

Что касается людей, связанных с оборонным комплексом Великобритании, то их в списке 20 человек. Они участвуют в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые используются "для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры", утверждает российский МИД.

Санкции Британии

Великобритания в несколько раундов добавляла российских журналистов и пропагандистов в свой санкционный список.

Еще 15 марта в санкционный список Британии вместе с представителями российской власти и бизнеса попали ведущий телеканала "Россия 1" Владимир Соловьев, которого называют одним из главных пропагандистов войны против Украины, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и главный редактор финансируемого государством телеканала RT Маргарита Симоньян. Кроме них в список были внесены телеведущие Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Антон Красовский и Аркадий Мамонтов.

Тогда же британские санкции были введены против официального представителя МИД России Марии Захаровой. В европейском санкционном списке Захарова, Симоньян и Соловьев оказались еще раньше - 24 февраля, в первый день российского вторжения.

31 марта Великобритания ввела санкции против МИА "Россия сегодня", телеканала RT, его гендиректора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова и ведущего ВГТРК Сергея Брилева.

4 мая Британия ввела санкции против Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), "сыгравшей ключевую роль в оправдании агрессии Путина", а также несколько сайтов, распространяющих "дестабилизирующую дезинформацию" об Украине.

Персональные санкции тогда были введены против корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, а также спецкоров "Комсомольской правды" Александра Коц и Дмитрия Стешина. Коснулись санкции и главы английской редакции RT Брайана Макдоналда, ведущей телеканала "России 24" Наили Аскер-Заде и ведущего Первого канала Михаила Леонтьева (еще он работает пресс-секретарем "Роснефти").

Кроме того, Британия оказалась первой страной, которая ввела санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой - председателя совета директоров медиахолдинга "Национальная медиа группа", у которой, как утверждается, "близкие личные отношения с Путиным, говорилось в пресс-релизе МИД Британии.

В пресс-релизе МИД России о 49 попавших под санкциях британских журналистах и представителях ВПК сказано, что они оказались в списке "в связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса".

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