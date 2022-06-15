Microsoft отказывается от Internet Explorer. Он прослужил интернет-пользователям 27 лет

14 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Компания Microsoft объявила, что с 15 июня отправляет на покой свой браузер Internet Explorer, которым когда-то пользовались почти все, кто выходил в интернет.

О планах прекратить поддержку Internet Explorer Microsoft объявил еще в прошлом году. Одиннадцатая версия браузера-ветерана стала последней.

Internet Explorer появился в настольных компьютерах с операционной системой Windows в 1995 году, а к 2004 он занимал уже 95% рынка.

Но затем появились более быстрые и удобные Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari от Apple - и теперь доминируют уже они.

Те пользователи, которые хотят и дальше заходить в интернет через браузер от Microsoft, будут переведены на Microsoft Edge - браузер, выпущенный в 2015 году одновременно с десятой версией Windows.

Internet Explorer уже давно отступал под натиском Chrome и Firefox, а последний сильный удар ему нанесло распространение смартфонов с предустановленными браузерами: Safari у Apple и Google Chrome в телефонах на Android.

По данным независимой аналитической компании StatCounter, число заходов в интернет с мобильных устройств превысило число заходов с настольных компьютеров еще в октябре 2016 года.

В том же году, по подсчетам StatCounter, браузером Google Chrome пользовались 60% владельцев настольных компьютеров в мире, а суммарная доля Internet Explorer и Edge тогда впервые упала ниже доли Firefox.

Автор фото, Getty Images

В браузере Edge останется функция "IE mode" - для программистов и желающих пользоваться старыми приложениями.

Кроме того, Microsoft обещает, что его легендарный браузер останется в старых версиях Windows, включая обновленные Windows 8.1, Windows 7 и некоторые версии Windows 10.

В середине 1990-х Билл Гейтс мечтал о "микрокомпьютере с программным обеспечением Microsoft в каждом доме". Сейчас эти слова разве что напоминают об ушедшей эпохе dial-up.