Рубль крепче, газа в "Северном потоке" меньше. Главные экономические новости дня

44 минуты назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях дня в экономике.

Новое укрепление рубля

Днем рубль снова укреплялся к доллару и евро в условиях смягчаемых ограничений для граждан и бизнеса, введенных после начала российского вторжения в Украину, и очередного снижения ключевой ставки Банком России. ЦБ при этом считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.

Курс доллара опускался ниже 56 рублей впервые с 25 мая, евро - ниже 58 рублей (также впервые с этой даты). По мнению экспертов Интерфакс-ЦЭА, рубль стал расти на фоне дорожающей нефти и начале подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду июня. Однако он потерял темпы роста ближе к окончанию торговой сессии на Мосбирже.

Укрепление рубля в условиях, когда его не всегда можно купить или снять в банкомате, стало проблемой для бюджетной системы России, где стоимость учитывается в рублях.

Вслед за Тинькофф банком и Райффайзенбанком о введении комиссии объявили в Ситибанке, "Уралсибе", РНКБ, банках "Санкт-Петербург" и "Авангард". Клиенты Тинькофф банка при этом жаловались на сложности со снятием валюты в банкоматах (уже после введения этой комиссии).

ЦБ обещал разобраться, и во вторник вышло его заявление на этот счет.

Введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов без получения согласия граждан недопустимо, так как ущемляет права потребителей, заявил регулятор. ЦБ сообщил, что проинформировал банки о необходимости исключить возможности для ущемления прав потребителей и не допускать подобных практик.

Новый виток газовой войны

"Газпром" с начала июня сократил поставки газа в ЕС по своему основному трубопроводу "Северный поток-1" на треть, причем в понедельник спад был самым резким, а во вторник российский газовый монополист предупредил, что новое сокращение, похоже, надолго.

Он сослался на технические проблемы компрессорной станции "Портовая", в результате которых Ростехнадзор запретил компании эксплуатировать часть газоперекачивающих агрегатов. Ремонтом занималась компания Siemens из Германии, куда ведет "Северный поток". Немецкий концерн свернул сотрудничество с Россией после ее вторжения в Украину.

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"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей, - заявил "Газпром", - поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн кубических метров в сутки".

Siemens Energy вечером заявила, что одну из газовых турбин для "Северного потока-1" после ремонта невозможно было вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады.

К маю несколько европейских стран отказались платить за российский газ по предложенной российским президентом Владимиром Путиным схеме, которую российские власти называют оплатой в рублях. Поставки газа им прекратились.

ЕС ввел отложенное частичное эмбарго на российские уголь и нефть и собрался сократить на две трети закупки газа к концу года, но сначала собирался пополнить газохранилища к грядущему отопительному сезону. Сокращение поставок по "Северному потоку" может поставить под угрозу эти планы и грозит новым витком роста цен на газ в Европе.

Ушедшие бренды на Wilberries

В каталоге ритейлера Wildberries появился ассортимент товаров марки Zara. Лидер российской онлайн-коммерции по-прежнему продает одежду брендов Inditex, которые приостановили свою деятельность в стране, включая основной лейбл испанской группы Zara.

Несколько дней назад СМИ обратили внимание на то, что в каталоге онлайн-магазина также появились товары Massimo Dutti и Pull & Bear. Эти бренды вместе с Zara входят в группу Inditex.

Компания Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России еще 5 марта. В частности, компания решила закрыть магазины Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius (всего в России работали более 500 магазинов группы).

В конце мая "Известия" со ссылкой на источники писали о том, что Zara якобы рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в России или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

Другие бренды Inditex - Massimo Dutti и Pull&Bear - также доступны на Wildberries, которая заявила, что продолжит предлагать такие товары российским потребителям, пишет агентство Рейтер. "Мы покупаем товары, которые продаем в Wildberries, без посредников - только напрямую у производителей или официальных дистрибьюторов", - говорится в заявлении Wildberries, опубликованном во вторник. При этом непонятно, каких дистрибьюторов имеет в виду Wildberries, отмечает Рейтер.

Засекреченные доходы бюджета

В российской финансовой сфере будет еще меньше открытых данных. Минфин во вторник заявил, что частично ограничит публикацию данных о бюджетной отчетности. По замыслу финансового ведомства это нужно, чтобы минимизировать риски введения новых санкций, следует из сообщения его пресс-службы.

Во вторник министерство обнародовало общие данные о доходах, поступивших в казну, общую сумму исполнения расходов, а также предварительные данные о том, что федеральный бюджет исполнен с профицитом 1,49 трлн руб (в январе-мае).

Минфин при этом перестанет публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета и информацию об исполнении расходов по разделам бюджета.

ЦБ после этого дал понять, что не приветствует злоупотребление правом на закрытие информации, пишет Интерфакс. Эмитенты, пользуясь правом не раскрывать санкционно-чувствительную информацию, должны учитывать также риски, возникающие в связи с этим у инвесторов. Такая рекомендация содержится в информационном письме Банка России от 14 июня.

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