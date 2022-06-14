ВОЗ: оспа обезьян тревожит врачей, но Covid-19 намного опаснее, даже после вакцинации

58 минут назад

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Автор фото, Smith Collection/Gado Подпись к фото, Вирус обезьяньей оспы под электронным микроскопом. Слева - вирусы созревшие, справа - еще нет. Главное опасение медиков заключается в том, что вирус может закрепиться в неэндемичных регионах.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что существует реальный риск распространения обезьяньей оспы в неэндемичных странах, то есть там, где это заболевание является привозным, а не характерным для данной местности.

В этом году Всемирной организацией здравоохранения было зарегистрировано 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1500 предполагаемых случаев заражения почти в 40 странах.

Гебрейсус сказал журналистам, что эта вспышка необычна, поскольку случаи заболевания зарегистрированы сразу в нескольких странах за пределами Центральной и Западной Африки, где эта болезнь является эндемичной.

23 июня ВОЗ намеревается собрать комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайное происшествие в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Испания развернула лаборатории для тестирования потенциальных случаев заболевания оспой обезьян. Наибольшее число случаев заболевания в Европе зарегистрировано в Испании, Португалии и Великобритании

На том же брифинге руководитель проекта ВОЗ по оспе обезьян Розамунд Льюис отметила, что мировые лидеры здравоохранения не спешат объявить вспышку обезьяньей оспы пандемией, поскольку пандемия коронавируса еще далеко не закончилась, а логистика борьбы с двумя пандемиями одновременно представляется чрезвычайно сложной.

Некий оптимизм, по ее словам, внушает то, что этот штамм обезьяньей оспы редко приводит к смерти, и врачи знают, как ее лечить с помощью противовирусных препаратов и поддерживающей терапии.

В африканских странах, где она является эндемичной, зарегистрировано 72 смертельных исхода, в неэндемичных странах на сегодняшний день - ни одного.

Сovid-19: угроза от новых штаммов

Автор фото, SAKIS MITROLIDIS via Getty Images Подпись к фото, Альберт Бурла на открытии нового центра компании Pfizer в Греции. Он считает, что разработка вакцин от коронавируса далеко не закончилась и что эта пандемия показала, насколько важно вкладывать средства в развитие науки

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При этом председатель правления и генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что новые штаммы Covid-19, на которые нынешние вакцины либо совсем не действуют, либо действуют плохо, представляют гораздо большую угрозу для общественного здравоохранения во всем мире, чем вспышка оспы обезьян.

"Мы очень внимательно следим за распространением обезьяньей оспы, но, похоже, что она не настолько заразна, чтобы перерасти в пандемию, - сказал он. - Я думаю, что главной проблемой остается ковид".

Неделю назад ВОЗ заявила, что снижение заболеваемости и смертности от Covid-19 продолжается.

Общее число зарегистрированных смертей снизилось более чем на 90% по сравнению с их пиковыми значениями в начале этого года.

Тем не менее есть опасения, что, поскольку многие страны теперь не так тщательно, как раньше, отслеживают новые случаи заболеваний коронавирусом, вполне возможно, что на самом деле число заболевших выше официальных показателей.

Более патогенный Омикрон?

Автор фото, Opabinia regalis Подпись к фото, Мутация Омикрона по сравнению с исходным штаммом с указанием замен (желтый), потерь (красный) и вставок (зеленый). Данные ВОЗ

Есть опасения, что Великобритания сейчас оказалась в начале новой волны инфекций ковида, вызванной штаммами BA.4 и BA.5.

Также не исключено, что эти штаммы с большей легкостью поражают легочную ткань, а не верхние дыхательные пути, что потенциально делает их более опасными.

20 мая британские врачи признали их штаммами, вызывающими беспокойство (VOC)

Именно на них приходилось большинство заболеваний во время второй волны заражений коронавирусом в Южной Африке в мае этого года.

Омикрон от Омикрона не спасает

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Варианты Covid-19: Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Омикрон. На сегодняшний день Омикрон является самым заразным, но и самым легким. Однако, не исключено, что он может мутировать в более патогенные формы

Согласно исследованию ученых из Имперского колледжа Лондона, опубликованном 14 июня в журнале Science, иммунитет в отношении новых разновидностей Омикрона, выработанный в результате предыдущих прививок и перенесенного заражения этим вариантом, далеко не так хорош, как хотелось бы.

Распространенное предположение заключалось в том, что, заразившись ковидом, вы получаете естественное повышение иммунитета, что дает вам возможность лучше справляться с инфекцией в будущем.

Однако, как выяснилось, Омикрон обеспечивает слабое естественное усиление иммунитета против повторного заражения тем же самым Омикроном даже у тех людей, которые были привиты трижды.

У тех, кто получил тройную вакцинацию, но не был заражен более ранними вариантами коронавируса, заболевание, вызванное штаммом Омикрон, обеспечило повышение иммунитета против предыдущих вариантов (Альфа, Бета, Гамма, Дельта и исходный родовой штамм), но в меньшей степени против самого Омикрона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Британии ограничения, связанные с пандемией ковида, закончились в феврале. Однако гарантий, что их больше никогда не будет, никто не даст, особенно, если Омикрон мутирует в более патогенные штаммы

По словам ученых, их выводы объясняют волну повторных заражений в то время, когда наиболее распространенным штаммом в Британии как раз и был Омикрон.

Полученный в результате вакцинации или предыдущих заболеваний иммунитет на штамм Омикрона почти не распространялся.

Однако авторы исследования подчеркивают, что вакцинация по-прежнему обеспечивает защиту от тяжелой формы заболевания и от смерти.

Профессор Розмари Бойтон из Департамента инфекционных заболеваний Имперского колледжа отметила, что заражение Омикроном не дает мощного повышения иммунитета против повторного заражения Омикроном в будущем.

Она также подтвердила, что озабоченность вызывает потенциальная способность Омикрона мутировать в более патогенный, то есть более болезнетворный штамм.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Британии программа вакцинации охватила подавляющее число населения, однако четвертую прививку получили лишь люди пожилого возраста и больные с ослабленным иммунитетом

А профессор Дэнни Альтманн из Отдела иммунологии подчеркнул, что Омикрон гораздо лучше маскируется, нежели предыдущие штаммы, и иммунная система не может его запомнить.

Эти два фактора могут привести к тому, что иммунная защита организма не справится с более опасными разновидностями Омикрона, если таковые возникнут.