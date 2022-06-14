Слонихе Хэппи придется остаться в зоопарке. Суд в США не захотел признать ее разумной личностью
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Слонихе Хэппи, давней жительнице зоопарка Бронкса, придется там и остаться, поскольку суд Нью-Йорка постановил, что по законам Соединенных Штатов ее нельзя считать личностью.
Во вторник судьи высшего, Апелляционного суда штата Нью-Йорк большинством голосов отклонили иск группы по защите прав животных о том, что Хэппи содержится в зоопарке незаконно. Такое решение поддержали пятеро судей, а двое высказались против.
Хотя слоны, безусловно, очень впечатляющие животные, суд решил, что они не имеют таких же прав и свобод, как люди. Защитники прав животных добивалась того, чтобы Хэппи переехала в слоновий заповедник.
Решение суда означает, что на Хэппи не распространяется юридический принцип "habeas corpus" - одна из основ английского и американского права. Он предполагает, что каждая личность имеет фундаментальное право на физическую свободу или защиту от незаконного задержания.
Суд согласился рассмотреть дело о свободе слонихи в прошлом году. Группа Nonhuman Rights Project (что можно перевести как "Проект по защите прав не относящихся к людям") требовала, чтобы Хэппи признали личностью, то есть существом, которое способно на сложные эмоции и интеллектуальную активность. Это был уже четвертый суд, в котором NhRP выступала от имени Хэппи.
Личность - это юридическое обозначение, указывающее на то, что некое живое существо обладает определенными правами или обязанностями. Животные в США считаются "собственностью", так же, как и неодушевленные предметы.
"Хотя никто не оспаривает впечатляющие возможности слонов, мы отвергаем доводы истцов о том, что они имеет право добиваться судебной защиты от имени Хэппи, - написала главный судья Джанет Ди Фьоре в своем решении. - Habeas corpus - это процессуальное понятие, предназначенное для защиты прав на свободу людей, чью свободу незаконно ограничивают, но не животных, которые к людям не относятся".
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Мнение большинства судей совпадает с доводами судов низшей инстанции, которые неоднократно выступали в этом деле на стороне зоопарка.
Защитники прав животных утверждали, что слоновий вольер площадью порядка 4 тыс. кв. метров является для Хэппи аналогом тюремной камеры.
Но Общество охраны дикой природы, которое управляет зоопарком, всегда утверждало, что это определение не имеет отношения к действительности и что к слонам в зоопарке относятся хорошо.
В заявлении, сделанном после судебного решения, Nonhuman Rights Project отметил, что решение не было единогласным, что поможет в другом деле о правах слонов, которое группа ведет в Калифорнии.
Судья Дженни Ривера высказала особое мнение, написав, что "пленение (Хэппи) по своей сути несправедливо и бесчеловечно". "Это оскорбление цивилизованного общества, и каждый лишний день ее жизни в качестве пленника и зрелища для людей умаляет и нас", - считает судья.
Хэппи родилась в Таиланде в 1970-х годах, она была поймана и привезена в США, когда ей было около года. Слониха живет в зоопарке Бронкса с 1977 года.
Она является одним из двух оставшихся слонов в зоопарке, руководители которого обещают со временем покончить с практикой содержания слонов в неволе.
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