Слонихе Хэппи придется остаться в зоопарке. Суд в США не захотел признать ее разумной личностью

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хэппи в зоопарке Бронкса. Пока что ей придется остаться на месте, но защитники прав животных были очень рады, что на сей раз мнения судей разделились.

Слонихе Хэппи, давней жительнице зоопарка Бронкса, придется там и остаться, поскольку суд Нью-Йорка постановил, что по законам Соединенных Штатов ее нельзя считать личностью.

Во вторник судьи высшего, Апелляционного суда штата Нью-Йорк большинством голосов отклонили иск группы по защите прав животных о том, что Хэппи содержится в зоопарке незаконно. Такое решение поддержали пятеро судей, а двое высказались против.

Хотя слоны, безусловно, очень впечатляющие животные, суд решил, что они не имеют таких же прав и свобод, как люди. Защитники прав животных добивалась того, чтобы Хэппи переехала в слоновий заповедник.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В зоопарке Бронкса немало и других животных, как, например, этот амурский тигр

Решение суда означает, что на Хэппи не распространяется юридический принцип "habeas corpus" - одна из основ английского и американского права. Он предполагает, что каждая личность имеет фундаментальное право на физическую свободу или защиту от незаконного задержания.

Суд согласился рассмотреть дело о свободе слонихи в прошлом году. Группа Nonhuman Rights Project (что можно перевести как "Проект по защите прав не относящихся к людям") требовала, чтобы Хэппи признали личностью, то есть существом, которое способно на сложные эмоции и интеллектуальную активность. Это был уже четвертый суд, в котором NhRP выступала от имени Хэппи.

Личность - это юридическое обозначение, указывающее на то, что некое живое существо обладает определенными правами или обязанностями. Животные в США считаются "собственностью", так же, как и неодушевленные предметы.

"Хотя никто не оспаривает впечатляющие возможности слонов, мы отвергаем доводы истцов о том, что они имеет право добиваться судебной защиты от имени Хэппи, - написала главный судья Джанет Ди Фьоре в своем решении. - Habeas corpus - это процессуальное понятие, предназначенное для защиты прав на свободу людей, чью свободу незаконно ограничивают, но не животных, которые к людям не относятся".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Есть и медведи гризли. Не исключено, что и их права скоро начнут защищать.

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Мнение большинства судей совпадает с доводами судов низшей инстанции, которые неоднократно выступали в этом деле на стороне зоопарка.

Защитники прав животных утверждали, что слоновий вольер площадью порядка 4 тыс. кв. метров является для Хэппи аналогом тюремной камеры.

Но Общество охраны дикой природы, которое управляет зоопарком, всегда утверждало, что это определение не имеет отношения к действительности и что к слонам в зоопарке относятся хорошо.

В заявлении, сделанном после судебного решения, Nonhuman Rights Project отметил, что решение не было единогласным, что поможет в другом деле о правах слонов, которое группа ведет в Калифорнии.

Судья Дженни Ривера высказала особое мнение, написав, что "пленение (Хэппи) по своей сути несправедливо и бесчеловечно". "Это оскорбление цивилизованного общества, и каждый лишний день ее жизни в качестве пленника и зрелища для людей умаляет и нас", - считает судья.

Хэппи родилась в Таиланде в 1970-х годах, она была поймана и привезена в США, когда ей было около года. Слониха живет в зоопарке Бронкса с 1977 года.

Она является одним из двух оставшихся слонов в зоопарке, руководители которого обещают со временем покончить с практикой содержания слонов в неволе.

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