Российским и белорусским теннисистам разрешили выступать на US Open, но под нейтральным флагом

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Даниил Медведев с чемпионским кубком US Open в 2021 году

Российские и белорусские теннисисты смогут играть на Открытом чемпионате США (US Open), однако им запрещено использовать свою национальную символику и они должны выступать под нейтральным флагом. Ранее Уимблдонский теннисный турнир запретил участие россиян из-за вторжения России в Украину.

Решение организаторов US Open означает, что российский теннисист Даниил Медведев, победивший на турнире в 2021 году, сможет защитить свой титул. "Ассоциация тенниса США позволит отдельным спортсменам из России и Беларуси соревноваться на US Open 2022 года, но только под нейтральным флагом", - сказано в их заявлении.

Из-за войны в Украине Россия не может принимать участие в турнирах, которые проводит Международная федерация тенниса (ITF). Российским атлетам также запрещено участвовать в большинстве других международных спортивных мероприятий, в некоторых случаях эти санкции распространяются на Беларусь, руководитель которой Александр Лукашенко поддержал действия Кремля.

Ассоциация тенниса США (USTA) заявила, что "продолжает осуждать" вторжение России в Украину и с пониманием относится к решению организаторов Уимблдонского турнира, которым пришлось "действовать в особенных обстоятельствах".

"С учетом наших собственных обстоятельств USTA позволит всем прошедшим отбор игрокам, вне зависимости от их гражданства, соревноваться на US Open 2022 года, - сказано в заявлении ассоциации. - USTA, оставаясь солидарной с другими теннисными организациями, поддержала отстранение российской и белорусской теннисных федераций от ITF и, таким образом, от международных командных соревнований. Когда игроки из этих стран играют не в рамках международных командных соревнований, они обязаны выступать под нейтральным флагом".

В апреле организаторы Уимблдонского турнира заявили, что спортсмены из России и Беларуси не смогут принимать участие в соревнованиях, им также запрещено выступать на всех турнирах, которые проводятся в Великобритании (на травяных кортах).

Мужская и женская ассоциации теннисных игроков (ATP и WTA) назвали это решение несправедливым.

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