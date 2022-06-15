IKEA поставила бизнес в России на паузу. Но полностью из России пока не уходит

49 минут назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Один из крупнейших в мире производителей и продавцов мебели IKEA объявил, что будет дальше с его бизнесом в России, приостановленным в марте после российского вторжения в Украину. Компания решила не рвать окончательно со страной, которую западный мир осуждает за агрессию, а только продать фабрики и оставить розничный бизнес "на паузе".

В среду российские СМИ сообщили о том, что IKEA решила полностью уйти из России, так же, как это сделал другой международный гигант - McDonald's. Вскоре компания распространила заявление, из которого следует, что это не совсем так.

IKEA действительно продает все свои четыре фабрики на территории России. Однако торговые центры "Мега", принадлежащие шведской компании, продолжат работу. Магазины IKEA в них останутся закрытыми на неопределенное время. Сотрудники, находившиеся с весны в простое, будут уволены, но не все, следует из заявления.

Компания назвала это "сокращением масштаба бизнеса в России".

"Розничный бизнес ИКЕА остается на паузе, а персонал будет сокращен - это коснется многих сотрудников", - говорится ее заявлении.

IKEA планирует распродать свои запасы товаров для дома, которые находятся на российских складах, эти деньги будут потрачены на выплаты увольняемым сотрудникам, следует из заявления, опубликованного на сайте компании.

Интерфакс со ссылкой на заявление IKEA уточняет, что товары для дома продадут сотрудникам и клиентам, не поясняя, кто имеется в виду под клиентами при закрытых магазинах. Запасы товаров на складах будут распродавать через интернет-магазин, это произойдет "где-то в июле", сообщил источник Forbes в компании.

Начинается заявление IKEA со слов о том, что война в Украине "уже оказала ужасное влияние на жизни очень многих людей". "Это человеческая трагедия, которая продолжает затрагивать людей и сообщества", - говорится в нем.

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3 марта, объявляя о приостановке работы в России, IKEA также назвала российское вторжение на Украину трагедией. "Война в Украине ударит и по людям, и по цепочкам поставок, и по условиям для торговли", - прогнозировала компания.

"К сожалению, обстоятельства не улучшились, и разрушительная война продолжается. Предприятия и цепочки поставок по всему миру сильно пострадали, и мы не видим возможности возобновить работу в обозримом будущем", - сказано в новом заявлении.

Российские СМИ цитируют IKEA несколько иначе - ситуация с бизнес-процессами и цепочками не только не улучшилась, но и "по всему миру сильно ухудшилась" за последние несколько месяцев (цитата по РБК). По этой причине компания приняла решение "сократить масштаб бизнеса в России".

Компания уменьшит штат на собственных производствах и начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях, сообщили РИА Новости в IKEA.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах "Мега", а также несколько магазинов городского формата и дизайн-студий. В 2021 финансовом году (с сентября 2020 по август 2021 года) компания увеличила продажи в России на 31% (размер выручки компания не раскрывает), напоминает Интерфакс.

Хорошо шел бизнес и у McDonald's, который, в отличие от IKEA, 16 мая заявил об окончательном уходе из России из-за войны с Украиной после 30 лет работы. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания продала свой бизнес предпринимателю из Кемеровской области.

Первый магазин IKEA открылся в России в 2000 году в подмосковных Химках.

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