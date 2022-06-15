"Возвращение родине". В новых учебниках для Гонконга утверждается, что он не был колонией Британии

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пекин заявляет, что управление Гонконга британцами не означало потерю китайского суверенитета над территорией

В новых учебниках для школ Гонконга будет указано, что эта территория никогда не была британской колонией, сообщают местные СМИ. В новой версии учебников говорится, что британцы лишь осуществляли колониальное правление в Гонконге, но не владели им.

Разница в том, что второй вариант дает Китаю основания для его претензий на территориальную целостность страны, включая Гонконг.

Пекин всегда утверждал, что никогда не отказывался от суверенитета над Гонконгом, а британцы завладели полуостровом на основании несправедливого Нанкинского договора, заключенного между Цинской империей и Великобританией в середине 1800-х годов после китайского поражения в Первой опиумной войне.

Великобритания вернула Гонконг под контроль Китая в 1997 году после более чем 150-летнего правления.

За это время Гонконг превратился из обычного порта в развитой город-государство и один из крупнейших финансовых центров мира.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британия вернула Гонконг под контроль Китая в 1997 году, как было прописано в договоре

Анализ: "китайская идентичность"

Джефф Ли, Китайская служба Би-би-си

Китай утверждает, что Гонконг всегда оставался его территорией и что британцы лишь оккупировали его после 1842 года.

И хотя правительство династии Цин в 1842-43 годах подписало с Великобританией два соответствующих договора, Пекин заявляет, что сделал это вынужденно и никогда не признавал эти договоры справедливыми.

Правительство Гонконга придерживалось той же линии после 1997 года. Оно никогда не говорило, что суверенитет был передан Китаю, а утверждало, что Гонконг был "возвращен Родине".

Государственные музеи раньше описывали Гонконг как британскую колонию, но эти фразы были изъяты в 2020 году. Местные жители тогда говорили, что это означает усиление китайского контроля над полуавтономной территорией.

Нынешняя политика проводится в русле попыток Пекина укрепить "китайскую идентичность" среди учащихся в Гонконге, внедрить мысль о том, что Гонконг всегда был частью Китая, но на время был отобран и находился под британским правлением.

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Авторы новых учебников постарались объяснить, в чем различие между колонией и колониальным правлением. Как в них сказано, страна может считать некую территорию своей колонией, если она не только ей управляет, но и обладает суверенитетом над ней.

Как сообщают местные СМИ, в новых учебниках указано, что в случае с Гонконгом британцы "лишь осуществляли колониальное правление, поэтому Гонконг не был британской колонией".

Учебники написаны для специального курса в гонконгских школах, посвященного идеалам гражданственности, законопослушности и патриотизма.

Этот предмет заменит либеральный курс, посвященный воспитанию самостоятельного критического мышления и идеям гражданского активизма и вовлеченности в общественные дела.

Китайские власти обрушились с критикой на этот курс во время массовых демократических протестов 2019 года, заявляя, что подобное образование вызвало радикализацию молодежи и привило ей ложные идеи.

Новые учебники, которые еще предстоит напечатать, ждут одобрения китайских властей.

Как сообщает местная пресса, протесты против ущемления демократических свобод в Гонконге, состоявшиеся в 2019 году, отражены в них как действия, представляющие угрозу безопасности государства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2019 году на протесты в защиту демократии многие гонконгцы вышли с британскими флагами

Газета South China Morning Post опубликовала отрывок из учебника, посвященный протестам 2019 года. Он гласит: "Некоторые из этих действий пропагандировали отделение и подрывную деятельность против правительства, представляющие угрозу национальному суверенитету, безопасности и интересам государства".

Хотя во время протестов 2019 года были случаи беспорядков и насилия в стычках с полицией, в основном демонстрации были мирными. Правозащитные группы тогда обвинили полицию в жестоком обращении с мирными демонстрантами.

Гонконг после передачи его Пекину

После передачи Гонконга Китаю в 1997 году китайское руководство определило статус города как специальный административный район с собственными управлением и экономической системой, позволив его гражданам иметь больше прав, чем в континентальном Китае.

После протестов 2019 года Пекин урезал гражданские и политические свободы, до этого существовавшие в Гонконге.

В 2020 году был принят закон о национальной безопасности, который по сути дела объявил незаконными почти все формы протеста и политической критики властей.

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