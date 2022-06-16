В Лондоне начался суд над Кевином Спейси по делу о сексуальных домогательствах. Актера отпустили под залог

час назад

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Автор фото, Reuters

В четверг в лондонском Королевском суде начались слушания по делу о сексуальных преступлениях, совершенных американским актером Кевином Спейси. Итогом первого заседания стало его освобождение под залог без дополнительных условий.

Первое заседание получилось коротким. В Британии актера сопровождает большая команда юристов.

62-летнему Спейси предъявлены обвинения по четырем эпизодам в сексуальном насилии в отношении трех мужчин. Ему также грозит пятое обвинение в принуждении еще одного мужчины к сексу с проникновением.

Все эпизоды, по версии обвинения, произошли в период с 2005 по 2013 год. Суд не предоставил подсудимому опции признать или не признать свою вину, как это делается в обычной практике.

В четверг дело Кевина Спейси слушал заместитель главного судьи Танвир Икрам.

"Господин Спейси категорически отрицает причастность к любому из преступлений, указанных в деле", - сказал Патрик Гиббс, королевский адвокат, защищающий Спейси.

Следующее заседание суда назначено на 14 июля.

Медийный ажиотаж у здания суда

Специальный корреспондент Би-би-си Люси Мэннинг

У здания суда актера ждала огромная толпа фотографов и журналистов. Охране пришлось расчищать путь, со всех сторон его толкали люди с камерами.

Автор фото, Reuters

Он сидел на скамье подсудимых в голубом костюме. Его попросили встать и назвать свое имя, адрес и дату рождения.

Он назал свое полное имя - Кевин Спейси Фаулер, и суд все время обращался к нему как к мистеру Фаулеру, хотя его собственный адвокат называл его Спейси.

На первом заседании суда его не просили признать себя виновным или невиновным, но адвокат заявил, что его клиент отрицает вменяемые ему преступления.

В чем обвиняют Кевина Спейси:

Сексуальное насилие над мужчиной в марте 2005 года - по двум пунктам

Сексуальное насилие над мужчиной и принуждение его к проникающим сексуальным действиям без согласия в августе 2008 года

Сексуальное насилие над мужчиной в апреле 2013 года

Наиболее серьезное из этих обвинений - эпизод, относящийся к 2008 году. Оно подразумевает особую процедуру рассмотрения и может быть заслушано только в Королевском суде.

За свою многолетнюю карьеру в кино и на сцене Кевин Спейси был дважды удостоен премии "Оскар" за работу в картинах "Красота по-американски" и "Обычные подозреваемые", а также получил целый ряд наград за главную роль в нашумевшем сериале "Карточный домик" производства Netflix.