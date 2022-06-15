Россия снова сокращает прокачку газа в Европу. Ставки в энергетической войне растут

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

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Автор фото, PA Media

"Газпром" снова сокращает поставки газа в Европу по "Северному потоку". Россия утверждает, что по техническим причинам. Германия уверена, что решение политическое и Россия продолжит газовую войну с ЕС параллельно с агрессией против Украины.

Кремль еще с прошлой осени использует газ для давления на Европу, поскольку ей сложнее отказаться от него, чем от нефти. На июньское решение ЕС ввести отложенное нефтяное эмбарго Россия ответила сокращением поставок газа. Теперь Европе грозит новый скачок цен и проблемы с заполнением газохранилищ к зиме.

Еще в мае "Газпром" качал по своему основному газопроводу в Европу 170 млн кубометров в сутки. Но в начале июня российский монополист стал сокращать поставки. В первую неделю до 155 млн, вторую - до 145 млн, а на третьей (текущей) неделе - и вовсе решительно.

В понедельник они упали до 117 млн кубометров в сутки, во вторник "Газпром" сказал, что больше 100 млн качать не может по техническим причинам, а в среду объявил, что грядущей ночью максимальная пропускная способность "Северного потока" сократится до 67 млн.

"Газпром" ссылается на необходимость ремонта газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая", которая закачивает газ в трубу, соединяющую Россию с Германией по дну Балтийского моря. Двигатели обслуживает их производитель, немецкая Siemens, но она свернула деятельность в России после февральского решения Владимира Путина напасть на Украину.

Немецкие власти объяснению "Газпрома" не поверили. "Это политическое решение, оно не связано с техническими причинами", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Планы ЕС заполнить хранилища на 80-90% к октябрю-ноябрю теперь под вопросом

Германия была осведомлена о грядущем профилактическом обслуживании станции, однако оно требовалось не раньше осени, сказал министр, да и в этом случае не должно было привести к сокращению на 40%. На утренней пресс-конференции в среду он предупредил, что "это не конец" и Россия еще может сократить поставки существеннее.

Что и произошло буквально через пару часов. "Газпром" выключил еще один двигатель на станции "Портовая", и теперь речь идет уже о сокращении на 60% по сравнению с майской прокачкой.

Такое падение вкупе с временными перебоями с поставками сжиженного газа из США ставит под вопрос планы ЕС заполнить хранилища на 80-90% к октябрю-ноябрю и сократить закупки российского газа на две трети, чтобы подорвать ее возможности финансировать войну.

"Газпром" в среду отдельным пресс-релизом напомнил Европе, что сейчас у нее в хранилищах всего 26 млрд кубометров газа, и до 90% нужно еще 37 млрд, а для доковидного уровня - 46 млрд. Найти эти кубометры теперь будет сложнее и дороже.

Новое сокращение пока не коснулось поставок российского газа в Европу по двум другим действующим трубопроводам, но они менее масштабны: около 20 млн кубометров в сутки через Турцию и примерно 40 млн - через Украину. "Ямал-Европа" через Белоруссию в Польшу выключен давно.

Из-за сокращения российских поставок прошлой зимой цены на газ в Европе побили все исторические рекорды, а следом выросли и цены на все остальное топливо. Западный мир в итоге столкнулся с экономическим кризисом, едва успев оправиться от пандемии.

С начала войны только ЕС заплатил России 60 млрд евро за нефть и газ. Россия получает рекордные доходы от продажи энергоносителей, несмотря на сокращение поставок и добычи. О масштабе спада "Газпром" сообщил в среду.

С начала года он добыл 226 млрд кубометров газа, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. А экспорт в страны дальнего зарубежья уменьшился на 29% до 66 млрд кубометров.

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