Новые "террористы" и задержанные адвокаты; у беженцев в Украину проблемы с документами. Главное в Беларуси за неделю

53 минуты назад

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Автор фото, Zerkalo.io Подпись к фото, Инна Зайцева стала одним из символов белорусского протеста, уехала в Украину и теперь опасается быть депортированной оттуда

В списке "лиц, причастных к террористической деятельности" уже семьдесят человек; пятеро адвокатов задержаны за переписку в рабочем чате; у бежавших в Украину политических активистов после войны возникли проблемы с пребыванием в стране. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях в Беларуси на этой неделе.

В список террористов включили комментаторов из соцсетей

В постоянно обновляемый список "лиц, причастных к террористической деятельности", который ведет КГБ Беларуси, добавлены еще девять человек. Первые пятеро - жители разных областей страны. Они осуждены по уголовным статьям о призывах к санкциям, разжигании социальной, национальной и прочей вражды, а также об оскорблении президента, судей и представителей власти в целом.

В открытых источниках мало информации о том, что именно они сделали. Про Евгения Блохинского, одного из этой пятерки, известно, что его задержали в 2021 году, когда он приехал в свой родной город Гродно из Германии. Он признал вину в том, что администрировал чаты, которые впоследствии признали экстремистскими.

Еще четыре человека попали в список за одно и то же - комментирование в социальных сетях дела IT-специалиста Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и сам погиб при задержании. Все четверо комментаторов также лишены свободы.

Всего в списке "лиц, причастных к террористической деятельности" 70 человек, среди них главные оппозиционеры - Светлана Тихановская, Павел Латушко, Мария Колесникова. Терроризм в Беларуси карается смертной казнью. В начале мая 2022-го эту статью ужесточили, и смертный приговор можно получить даже за намерение совершить теракт. Остающиеся на свободе белорусские оппозиционеры расценили это как запугивание.

В Беларуси массово задерживают адвокатов

По данным правозащитного центра "Весна", 14 июня задержали адвоката с 11-летним стажем Вячеслава Чичина и еще четверых юристов из города Смолевичи. Все они работали в одной коллегии и переписывались в общем чате.

Автор фото, Reform.by Подпись к фото, Вячеслав Чичин стал одним из восьми адвокатов, которых задержали в Беларуси за месяц

По всей видимости, к содержанию чата получили доступ силовики. Как следствие, адвокатов обвинили в распространении экстремистских материалов друг другу.

До этого, 20 мая, в Минске задержали адвоката и доцента кафедры международного права Белорусского госуниверситета Александра Данилевича. Он в СИЗО КГБ, в чем обвиняется - неизвестно, но ранее подписывал открытое письмо против войны в Украине.

23 мая сотрудники КГБ задержали в Минске адвоката Виталия Брагинца. Ему дали 15 суток за сопротивление милиции, но на свободу после этого он не вышел.

Наконец, 3 июня так же в Минске задержали адвоката Анастасию Лазаренко. Ей инкриминируется раскрытие персональных данных силовиков, обвинена она по статье, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Издателя сайта TUT.by признали экстремистской организацией

Такое решение вынес суд в Минске. Экстремистской организацией признано ООО "Тутбай медиа", ранее издававшее самое популярный сайт Беларуси TUT.by. Его читали около 65% жителей страны, а в августе 2020-го, когда в Минске начались массовые протесты против итогов президентских выборов, сайт посетили 176 млн раз (население Беларуси 9,3 млн человек).

Решение суда означает, что ООО должно быть немедленно ликвидировано, использование символики и других атрибутов издания теперь запрещено.

Сотрудников TUT.by начали преследовать сразу после начала протестов - с 9 августа 2020-го их задерживали 38 раз.

18 мая 2021-го сайт заблокировали и в тот же день задержали - официально за неуплату налогов - 15 человек. Под стражей на сегодняшний день остаются трое: экс-гендиректор издания Людмила Чекина, главред Марина Золотова и журналистка Елена Толкачева.

Команда TUT.by покинула Беларусь и сейчас издает сайт "Зеркало" (zerkalo.io). Он тоже признан экстремистским практически сразу после запуска и заблокирован. За распространение его материалов можно получить как минимум административный срок.

Бежавшие в Украину белорусы оказываются на нелегальном положении

Дело в том, что с начала войны Украина практически полностью закрыла въезд в страну гражданам России и Беларуси. Граждане же Беларуси бежали в Украину после событий 2020 года, многие получили временные виды на жительство (без них белорусы могут находиться в Украине не более 180 дней подряд). Чтобы обновить этот документ, им надо выехать из страны, а потом вернуться, но украинские пограничники предупреждают: они их выпустят, но не пустят обратно.

В частности, такую историю "Зеркалу" рассказала Инна Зайцева. В августе 2020-го она в бело-красном платье невесты стала одним из символов протеста против Александра Лукашенко, а в декабре того же года уехала в Украину, позже к ней присоединилась и семья.

Автор фото, Zerkalo.io Подпись к фото, Гражданка Беларуси Инна Зайцева продолжила заниматься активистской деятельностью в Украине - и теперь у нее проблемы с властями и этой страны

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Зайцева рассказала, что сначала они жили в Киеве, потом купили дом в Киевской области, и в этом году у них истек вид на жительство. По украинским законам, в течение семи дней после этого они должны покинуть страну, потом вернуться и заново подать документы. Зайцева планировала уехать на сутки в Молдову и потом вернуться, но на границе ей сказали: въехать обратно она не сможет.

Она заплатила штраф за просроченный документ, но опасается, что ее могут депортировать и поставить в паспорт штамп о запрете на въезд - украинский закон предусматривает такие возможности.