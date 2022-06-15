Экономический форум на фоне войны и новые челноки. Главные экономические новости дня

36 минут назад

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Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS

Вторжение России в Украину привело к одному из сильнейших экономических кризисов в современной российской истории. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях дня в экономике.

"Военный" международный экономический форум

В Петербурге открылся 25-й международный экономический форум, в этот раз - под девизом "Новый мир - новые возможности". Нынешний форум отличается от всех предыдущих. Среди его примет - более чем скромный состав иностранных делегаций и "засекреченные" гости со скрытыми бейджами.

В отличие от прошлых лет, когда хедлайнерами ПМЭФ становились главы развитых азиатских и европейских стран (например, глава КНР Си Цзиньпин или президент Франции Эммануэль Макрон), в этом году никто из мировых лидеров не поехал в Петербург - за одним исключением. На форуме будет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который недавно уже был в России на саммите ОДКБ.

Зато в Петербург приехали главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик". На ПМЭФ слоганы в поддержку "российского" Донбасса можно заметить на стендах Росмолодежи и Общероссийского народного фронта .

Некоторые компании, опасаясь санкций, попросили у "Росконгресса" максимально скрыть, что их представители приедут на форум, писало издание РБК. Для этого, например, они просят не указывать название их компании на бейдже.

Еще меньше газа

"Газпром" снова сокращает поставки газа в Европу по "Северному потоку". В понедельник они упали до 117 млн кубометров в сутки, во вторник "Газпром" сказал, что больше 100 млн качать не может по техническим причинам, а в среду объявил, что грядущей ночью максимальная пропускная способность "Северного потока" сократится до 67 млн.

"Газпром" ссылается на необходимость ремонта газотурбинных двигателей компрессорной станции "Портовая". Она закачивает газ в трубу, соединяющую Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Двигатели обслуживает их производитель, немецкая Siemens. Ее представитель накануне говорил о том, что один из агрегатов не получается вернуть после починки из Канады из-за санкций, которые наложила на Россию эта страна.

В среду "Газпром" выключил еще один двигатель на станции "Портовая", и теперь речь идет уже о сокращении на 60% по сравнению с майской прокачкой.

Немецкие власти объяснению "Газпрома" не поверили. Глава минэкономики Германии Роберт Хабек назвал решение сократить прокачку газа по газопроводу "Северный поток" политическим.

По его словам, "в настоящее время объемы газа могут быть докуплены на рынке, хоть и по высоким ценам. В настоящее время газ еще направляется в хранилища".

Такое падение вкупе с временными перебоями с поставками сжиженного газа из США ставит под вопрос планы ЕС заполнить хранилища на 80-90% к октябрю-ноябрю и сократить закупки российского газа на две трети, чтобы подорвать возможности Москвы финансировать войну.

"Газпром" напомнил, что сейчас в европейских хранилищах всего 26 млрд куб. м газа, и до 90% нужно еще 37 млрд, а для достижения доковидного уровня - 46 млрд.

IKEA закрывает фабрики

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IKEA продает все свои четыре фабрики на территории России. Однако торговые центры "Мега", принадлежащие этой нидерландской компании со шведскими корнями, продолжат работу. Магазины IKEA в них останутся закрытыми на неопределенное время.

Сотрудники, находившиеся с весны в простое, будут уволены, но не все, следует из заявления. Компания назвала это "сокращением масштаба бизнеса в России".

В стране работает около 15 тысяч сотрудников ИКЕА.

IKEA планирует распродать свои запасы товаров для дома, которые находятся на российских складах - эти деньги будут потрачены на выплаты увольняемым сотрудникам. Запасы на складах будут распродавать через интернет-магазин, это произойдет "где-то в июле", сообщил источник Forbes в компании.

При этом, как пишет ТАСС, товары IKEA и сейчас доступны на маркетплейсах - "Яндекс.Маркете" и Ozon. "Яндекс.Маркет" планирует проверить этих продавцов, сообщили в пресс-службе компании.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси 3 марта. В нынешнем заявлении компания пишет о том, что война в Украине "уже оказала ужасное влияние на жизни очень многих людей". "Это человеческая трагедия, которая продолжает затрагивать людей и сообщества", - говорится в нем.

У активов IKEA в России уже есть потенциальные покупатели. В частности, мебельные фабрики компании интересны АФК "Система". Об этом написали "Ведомости" со ссылкой на основного владельца инвестиционной компании Владимира Евтушенкова. Правда, пока "Система" не ведет переговоров с IKEA.

Еще одним потенциальным покупателем фабрик, согласно данным той же газеты, может быть российская сеть по продаже мебели и товаров для дома Hoff. По словам генерального директора Hoff Максима Гришакова, "это вписывается в стратегию компании"

Идея о новых "челноках"

Зампред правления "Сбербанка" Анатолий Попов в ходе выступления на ПМЭФ предложил разрешить самозанятым осваивать новые виды деятельности. В частности, распространить этот особый налоговый режим физлиц на тех, кто будет заниматься продажей товаров и параллельным импортом.

Еще в конце марта правительство разрешило "серый импорт".

В начале мая минпромторг утвердил список товаров, которые разрешены для параллельного импорта в Россию. Среди них, например, электроника: смарт-часы, игровые приставки, фото- и видеоаппаратура таких брендов, как Samsung, Apple, Acer, Samsung, Sony и других.

Также среди этих товаров - косметика, одежда, автомобильные запчасти от большинства западных автомобильных брендов (запчасти перечислены как наименования товаров из разных металлов, без уточнения функций).

Если предложение зампреда правления "Сбербанка" будет реализовано, ввозить все это в Россию смогут граждане, официально оформленные как самозанятые.

Кроме того, Анатолий Попов заявил, что нужно расширить список стран, граждане которых могут быть самозанятыми. Сейчас это только граждане государств ЕАЭС - Казахстана, Армении, Беларуси и Кыргызстана.

"Но мы прекрасно понимаем, что далеко не только эти граждане работают в том числе курьерами. Это точно нужно", - добавил представитель "Сбербанка" (цитата по "РИА Новости").

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