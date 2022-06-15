В лондонском аэропорту Гатвик арестован подозреваемый в шпионаже на Россию
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В лондонском аэропорту Гатвик арестован мужчина, который, предположительно, подозревается в шпионаже на Россию.
Задержание человека, имя которого британские власти не называют, связано с расследованием, которое ведут контрразведывательная служба МИ-5 и лондонская полиция.
Известно, что человек в возрасте за 40 лет был задержан в понедельник вечером при попытке покинуть Великобританию. Сейчас он находится под охраной полиции в Лондоне.
О сути подозрений не сообщается, однако официальный представитель британских правоохранительных органов подтвердил, что они связаны с законом о защите государственной тайны, принятым еще в 1911 году. В частности, они касаются получения информации в форме "записок, планов или рисунков, которые могут быть полезны врагу".
В последние годы между Великобританией и Россией вспыхивало несколько громких шпионских скандалов, которые приводили к резкому охлаждению отношений между двумя странами.
В 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием умер бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Лондон считает, что отравление организовали российские власти.
В 2018 году в Солсбери был отравлен бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочка. Британские власти заключили, что эту операцию организовали российские спецслужбы, и предъявили обвинения в этом преступлении нескольким их сотрудникам.
После начала войны России против Украины отношения Лондона и Москвы ухудшились еще больше. На этой неделе, например, МИД России расширил свой "британский" санкционный список и запретил въезд на российскую территорию почти пятидесяти британцам, среди которых - журналисты, в том числе несколько корреспондентов и ведущих Би-би-си, а также руководители компаний военно-промышленного комплекса.
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