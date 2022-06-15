США заявили, что дают Украине оружия еще на миллиард долларов. Что получит Киев

15 июня 2022, 18:23 GMT Обновлено 52 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США и Британия пока передали - или пообещали передать - Украине лишь несколько высокоточных ракетных установок HIMARS и обучают их расчеты. По словам украинцев, им нужно несколько сотен, а не несколько штук.

Американское руководство объявило в среду, что даст Украине оружия и боеприпасов еще на один миллиард долларов. В этот рекордный по стоимости пакет войдут, в частности, гаубицы и боеприпасы к ним и к ракетным установкам.

О новом пакете помощи в среду объявил президент США Джо Байден, предварительно поговорив по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты выделяют еще один миллиард долларов на помощь Украине, в том числе дополнительную артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы и передовые ракетные системы, нужные украинцам для их оборонных операций в Донбассе", - говорится в опубликованном в среду заявлении Байдена.

Байден добавил, что, кроме военной помощи, США дадут еще 225 млн долларов для гуманитарного содействия жителям Украины. Деньги пойдут, по словам президента США, на обеспечение людей чистой водой, медикаменты, продовольствие, приюты для беженцев и даже на денежные пособия нуждающимся.

Новая порция американской помощи выделается в рамках беспрецедентного по размерам пакета общим объемом почти 40 млрд долларов, который американский парламент одобрил для Украины в середине мая.

За несколько часов до Байдена о новом пакете помощи сказал в Брюсселе на встрече контактной группы по вопросам украинского кризиса министр обороны США Ллойд Остин. "Многое мы уже сделали, но тратить время впустую нельзя. [...] Сегодня мы активизируем поддержку украинских вооруженных сил", - сказал Остин.

Позже в среду Пентагон в пресс-релизе рассказал, что войдет в новый пакет. Это будут:

еще 18 155-мм гаубиц с тягачами,

36 тыс снарядов к ним,

неназванное число ракет к установкам HIMARS,

четыре бронированных машины для эвакуации поврежденной техники,

запчасти и "иное снаряжение".

По данным западной прессы, среди этого "иного снаряжения" могут оказаться, в частности, радиопередатчики для обмена шифрованными сообщениями и приборы ночного видения.

Кроме того, по некоторым неподтвержденным пока сведениям, американцы и британцы могут передать Украине установки противокорабельных ракет "Гарпун" наземного базирования.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, США передали Украине почти сотню гаубиц М777 британского производства. В новом пакете, возможно, будут еще такие гаубицы

Этот новый транш американской помощи Киеву будет рекордным: предыдущий, мартовский пакет стоил 800 млн долларов.

Установки для запуска ракет "Гарпун" в распоряжении ВСУ уже есть. Правда, передавали их Киеву не напрямую, а при посредничестве Дании.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду на встрече со своим норвежским коллегой сказал, что поставка в Украину британских систем залпового огня (РСЗО) вскоре должна быть завершена. Речь, предположительно, идет всего о трех РСЗО, но официально эта цифра пока не была подтверждена. США, по официальным данным, пока дали ВСУ четыре системы РСЗО Himars.

Уоллес упомянул и о ракетах "Гарпун", которые Британия тоже собирается дать украинцам. Он сказал, что британская версия этой ракеты немного отличается от американской и предназначена для запуска с кораблей, поэтому Британии придется проверить, совместимы ли ее ракеты с американскими установками.

Поставки оружия - мало и поздно

Украинцы уже много недель говорят, что в нынешней фазе войны объемы поставок западного оружия совершенно неадекватны потребностям Украины: Россия многократно превосходит ее в артиллерии и просто заваливает украинские позиции снарядами и ракетами.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк два дня назад написал, что для того, чтобы достичь паритета с противником и "закончить войну и выкинуть Россию из Украины", украинской армии нужны 1000 гаубиц, 300 установок залпового огня, 500 танков, 2000 единиц другой бронетехники и 1000 дронов.

Определенные надежды украинцы возлагают на встречу контактной группы по вопросам украинского кризиса и помощи Украине, которая проходит 15-16 июня в Брюсселе и в которой представлены 50 стран (на ней и выступал Ллойд Остин).

Первая встреча этой группы прошла в Германии на американской базе Рамштайн, и по названию города и базы с тех пор называют и группу.

Михаил Подоляк в среду обратился к участникам брюссельской встречи - снова через Твиттер.

"Соотношение артиллерии на отдельных участках - 10 к 1. Линия фронта - больше 1000 км. Каждый день я получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?" Адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решений", - написал Подоляк.

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