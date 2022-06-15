Импортозаместить “Авито”. Как новый законопроект депутата Горелкина влияет на крупнейшую доску объявлений России

Наталия Зотова

Би-би-си

46 минут назад

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Виртуальная доска объявлений "Авито" неожиданно оказалась под ударом российских законодателей: новый законопроект депутата Антона Горелкина, по признанию самого автора, направлен именно против этого сервиса. СМИ уже пишут об ускоренных переговорах о его продаже, а покупателями называют контролируемый властями медиахолдинг VK и бизнесмена Владимира Потанина, скупающего подешевевшие российские активы. Как "Авито" стал жертвой импортозамещения в российском интернете?

"Авито" - это самая популярная в России онлайн-платформа объявлений. В день ее аудитория составляет 22 млн человек. В России "Авито" работает уже 15 лет.

Тысячи россиян ежедневно размещают там различные объявления о продаже всего чего угодно - от детских колясок и старой мебели до автомобилей и недвижимости.

Постепенно доска объявлений превратилась в маркетплейс, совмещающий в себе различные функции. Например, на "Авито.Работа" можно было найти вакансии или резюме потенциальных работников - это помогало малому бизнесу.

После начала российского вторжения в Украину на сервисе стали появляться объявления о продаже украденых у украинцев вещей: авторы объявлений называли их "трофеями". А в разделе вакансий публиковались объявления о поиске контрактников в армию - с марта они массово появляются на всех популярных в России сервисах по поиску работы. Как выяснила Би-би-си, краткосрочные контракты заключаются для желающих поехать воевать в Украину.

Столь важный сервис принадлежит не российским владельцам, а нидерландской компании Prosus, которая входит в южноафриканский холдинг Naspers.

Этот факт несколько противоречит курсу российских властей на импортозамещение в интернете. С начала войны в России была запрещена или ограничена работа многих крупных западных сервисов. При этом власти или частный бизнес начали активно вкладывать деньги в их российские аналоги, правда, не всегда успешные.

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За объявления о наборе в армию и продаже украденного Prosus критиковал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Поэтому с начала войны мы разными способами пытались достучаться до акционеров компании, чтобы они перестали делать бизнес на крови украинцев", - написал он в телеграм-канале, радуясь, что Prosus решила продать "Авито".

Сама Prosus тоже заняла антивоенную позицию: компания обещала Украине гуманитарную помощь в размере 10 млн долларов. В компании также заявили, что убрали "небольшое число объявлений о военных вакансиях". В итоге Prosus еще 20 мая заявила, что ищет покупателя, чтобы уйти из России.

Однако российские власти, видимо, решили ускорить уход нидерландской компании. В Госдуму в конце прошлой недели был внесен законопроект, ограничивающий деятельность зарубежных классифайдов (так специалисты называют сайты-доски объявлений). После этого Bloomberg сообщил о переговорах Prosus с медиахолдингом VK и Владимиром Потаниным - продажу сервиса мог как раз ускорить этот законопроект.

Депутат против "Авито"

"Против моей страны сегодня развязана беспрецедентная информационная и технологическая война. В условиях, когда те же США практически официально говорят, что будут вести против моей страны кибервойну, мы считаем, что контроль за крупнейшими системообразующими сервисами, которые работают на территории России, должен быть российским", - заявил в беседе с Би-би-си депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин, автор законопроекта.

Документ фактически запрещает иностранным компаниям владеть классифайдами. По предложению Горелкина, участие зарубежных компаний в них должно быть не более 20%. Владельцы таких сервисов будут обязаны не допускать распространения порочащей информации и использования сервиса в незаконных целях.

"Авито" - очень яркий, показательный пример. Сегодня классифайды находятся в серой зоне", - добавил депутат. В своем телеграм-канале он обращал внимание, что сайты-доски объявлений собирают много данных о россиянах, в то время как сами принадлежат зарубежным компаниям. В беседе с Би-би-си он подчеркнул, что имеет в виду не государственный контроль над компаниями, а контроль российского бизнеса.

Законопроект писался специально под "Авито", уверен генеральный директор "Инфолайн" Михаил Бурмистров, ведь сравнимых с ним классифайдов на российском рынке нет. "Авито" - важнейшее социальное явление, прежде всего для малообеспеченных россиян, объяснил он Би-би-си.

"В России сейчас даже по официальным данным более 21 млн человек за чертой бедности, а в реальности, думаю, до 30 миллионов. И для них это одна из единственных возможностей покупать товары, которые они новыми не имеют возможности покупать", - сказал Бурмистров. К тому же в последние годы "Авито" понемногу трансформировалось в маркетплейс, то есть позволяло зарабатывать и малому бизнесу.

"Сейчас это в чистом виде частный иностранный бизнес с высокой прибыльностью. Логично, что государство хочет его контролировать", - сказал Бурмистров.

Законопроект Горелкина может существенно ускорить процесс продажи и стать важным инструментом, чтобы снизить цену, добавляет эксперт.

"Любое ограничение, которое снижает количество покупателей и свободу продавца, негативно влияет на стоимость актива", - подтверждает аналитик инвестиционной группы ФИНАМ Леонид Делицын. Он считает, что еще полгода назад возможностей продать актив у нидерландской компании было намного больше.

"6 млрд долларов - это более чем подходящая цена была для крупного IPO на американских биржах, но этого пути больше нет. Сейчас, когда трудно рассчитывать продать этот актив американским или европейским инвесторам, круг сужается", - полагает он.

В 2019 году тот же самый депутат Горелкин уже предложил законопроект, изменивший работу "Яндекса". Он ограничил бы разрешенную долю иностранного капитала в структуре владения IT-компаний.

Законопроект так и не приняли, но под угрозой его принятия "Яндекс" создал Фонд общественных интересов. Его возглавила Елена Шмелева, на прошлых выборах руководившая штабом Владимира Путина.

Именно этот фонд стал причиной тому, что основатель "Яндекса" Аркадий Волож в 2022 году попал под западные санкции, об этом говорится в документах Еврокомиссии.

Политические покупатели

Среди желающих купить "Авито", как пишет Bloomberg, - российский олигарх Владимир Потанин, недавно купивший банк "Тинькофф", а также холдинг VK - компания, которой принадлежит социальная сеть "Вконтакте".

С декабря 2021 года VK находится под контролем Газпромбанка приближенного к Путину бизнесмена Юрия Ковальчука. Гендиректор компании - сын зампреда администрации президента Сергея Кириенко.

Для российских холдингов, которые взяли курс на строительство IT-экосистем, возможность купить "Авито" - это большой подарок, поэтому в них заинтересован VK, говорит Делицын. Такие крупные холдинги открывают разные проекты по всем направлениям, а VK пытался создать подобный сервис "Юла", но по всем показателям он сильно отстает от "Авито".

"У Потанина, видимо, есть средства, поскольку он покупает и "Тинькофф". У него прекрасный момент купить важные крупные активы по небывало выгодной цене, а потом можно строить экосистему, а можно какое-то время структурировать проект и предложить его VK или Яндексу в более благоприятное время", - предполагает Делицын.

Он считает закономерным появление законопроектов, которые бы мешали иностранцам владеть подобными компаниями: "Я могу предполагать, что владелец этого ожидал. Это не первый такой случай в международной практике".

"Законодатели решили подстегнуть процесс ради простой, однообразной ситуации на рынке онлайн-активов. И значит, их интерес состоял в том чтобы владение было в основном российским, - считает Делицын. - Классифайды - это площадки с массовой аудиторией, которые размещают информацию, доступную десяткам миллионов людей. Это больше, чем любые газеты, чем почти все телеканалы. Это орган влияния, который надо освободить от влияния противостоящих сил".

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